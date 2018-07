08:18 Uhr

Wie lange dauert die Hitzewelle in Deutschland noch? Panorama

Wie lange dauert die Hitzewelle in Deutschland noch? Die zweite Woche in Folgen steigen die Temperaturen auf bis zu 38 Grad.

Wie lange dauert die Hitzewelle in Deutschland noch? Die zweite Woche in Folgen steigen die Temperaturen bis zu 38 Grad. Doch eine Verschnaufpause naht.

Wie lange dauert die Hitzewelle in Deutschland noch an? Vergangene Woche begann die erste richtig lange Hitzewelle des Jahres 2018. Teilweise stiegen die Temperaturen auf bis zu 38 Grad - mit allen Folgen: Dürre auf den Feldern, Waldbrände, Menschen mit gesundheitlichen Problemen.

Und auch in den kommenden Tagen ist nur kurz mit Abkühlung zu rechnen - die ausgeprägteste Hitzewelle seit 2003 rollt weiter.

Am Montag sind wieder bis zu 37 Grad drin, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Nordwesten sei mit gelegentlichen Schauern zu rechnen, sonst bleibe es trocken.

sind wieder bis zu 37 Grad drin, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Nordwesten sei mit gelegentlichen Schauern zu rechnen, sonst bleibe es trocken. Am Dienstag nimmt im Westen und in der Mitte Deutschlands die Gewittergefahr zu. "Es bleibt aber heiß, in der Osthälfte auch weiter sehr sonnig", hieß es beim DWD. Im äußersten Westen und Nordwesten seien 26 bis 31 Grad zu erwarten, sonst 32 bis 38 Grad.

nimmt im Westen und in der Mitte Deutschlands die Gewittergefahr zu. "Es bleibt aber heiß, in der Osthälfte auch weiter sehr sonnig", hieß es beim DWD. Im äußersten Westen und Nordwesten seien 26 bis 31 Grad zu erwarten, sonst 32 bis 38 Grad. In der Nacht auf Mittwoch gebe es gebietsweise teils kräftige Schauer und Gewitter. Trocken bleibe es am ehesten im Südosten und Nordwesten. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 22 bis 15 Grad, die höchsten Werte werden im Osten erwartet. Am Mittwoch dürften die Temperaturen wieder etwas zurückgehen, Gewitter würden häufiger: "Die Gefahr von Unwettern steigt", so der DWD.

gebe es gebietsweise teils kräftige Schauer und Gewitter. Trocken bleibe es am ehesten im Südosten und Nordwesten. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 22 bis 15 Grad, die höchsten Werte werden im Osten erwartet. Am Mittwoch dürften die Temperaturen wieder etwas zurückgehen, Gewitter würden häufiger: "Die Gefahr von Unwettern steigt", so der DWD. In der zweiten Wochenhälfte gingen vor allem an den Küsten die Temperaturen deutlich zurück. Im Landesinneren bleibe es mit Höchstwerten von 26 bis 33 Grad weiter sehr warm. "Allerdings laden die Nächte mit 17 bis 12 Grad zum ausgiebigen Durchlüften ein", sagte die Meteorologin Jacqueline Kernn.

Am Freitag wird es wieder überall heiß.

Wie lange wird die erste Hitzewelle 2018 dauern?

Die Hitzewelle könnte auch über das kommende Wochenende hinaus dauern - zumindest im süden Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass es meist trocken und sonnig bleibt. Die Temperaturen steigen dabei in Süddeutschland wieder auf bis zu 35 Grad, in Norddeutschland allerdings "nur noch" bis 26 Grad.

Kommende Woche, so der Zehn-Tage-Trend des DWD, geht es dann erneut heiß weiter mit Temperaturen bis zu 33 Grad. Gleichzeitig steigt aber auch das Schauer- und Gewitterrisiko.

Die gegenwärtige Hitzewelle ist für die Klimaforscher der Münchener Rückversicherung keine direkte Folge des Klimawandels. "Zunächst einmal ist das ein außergewöhnlicher Witterungsverlauf", sagte Forschungsleiter Eberhard Faust. Allerdings hätten sommerliche Hitzerekorde in Europa über die letzten Jahrzehnte hinweg mehr zugenommen, als ohne langfristigen Klimawandel zu erwarten gewesen wäre. Klimaforscher erwarten laut Faust, dass es trockene Hitzeepisoden im Sommer in Europa künftig noch häufiger geben wird - in der Südhälfte noch mehr als in der Nordhälfte.

Grundsätzlich ist es kaum möglich, einzelne Wetterereignisse auf den Klimawandel zurückzuführen. Allerdings lassen sich Trends erkennen.

Was aktuell noch als ungewöhnlich warmer Sommer gilt, könnte in rund 30 Jahren ein ganz normaler Durchschnittssommer sein, heißt es beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). "In Deutschland hat die Temperatur seit der industriellen Revolution im Durchschnitt schon um 1,4 Grad zugenommen", sagte PIK-Experte Fred Hattermann vor wenigen Tagen. Wegen der höheren Grundtemperatur seien Hitzephasen noch extremer. Hattermann sagt: "Wir befinden uns bereits mitten im Klimawandel."

Anpassungsstudien und Hochrechnungen zu Hochwasser oder Trockenheiten würden helfen, sich auf bestimmte Szenarien vorzubereiten, sagte Hattermann. Städte und Gemeinden sollten auch lokale Extremereignisse wie kurze, aber heftige Niederschläge und damit verbundene Sturzfluten im Blick behalten und Vorsorge treffen.

Themen Folgen