vor 1 Min.

Wilkes Welt – Ohne Plan zum Traumhaus: Sendetermine, Sendezeit, Übertragung - Folge 4 am 6. Dezember 2020

Wilke Zierden tobt sich in "Wilkes Welt – Ohne Plan zum Traumhaus" handwerklich aus. Start, Sendetermine und Sendezeit - alle Infos zur Sendung erhalten Sie hier in diesem Artikel.

"Wilkes Welt – Ohne Plan zum Traumhaus" kommt heute am 29.11.20 mit Folge 3 bei Vox. Sendetermine und Sendezeit – alle Infos erhalten Sie hier im Artikel.

Von Elisa Jebelean

In der neuen Vox-Sendung "Wilkes Welt – Ohne Plan zum Traumhaus" erfüllt sich YouTube-Star Wilke Zierden einen Traum: Er renoviert ein sanierungsbedürftiges Haus. Sein zukünftiges Zuhause steht auf einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück in Ostfriesland. Bei einem derartigen Vorhaben dürfte man die Kenntnisse eines Meisterhandwerkers erwarten - oder? Nein. Der 32-jährige Wilke ist Hobbyhandwerker und geht sein neues Projekt ganz entspannt an. Er bezeichnet sich selbst handwerkstechnisch als "Alles- und zugleich Nichtskönner" und bezieht auch seine Familie und Freunde in sein chaotisches Bauprojekt mit ein. Die Zuschauer können das Ganze seit dem 15. November mitverfolgen.

Sendetermine, Übertragung und Sendezeit - lesen Sie hier alle Infos zu "Wilkes Welt – Ohne Plan zum Traumhaus".

Start von "Wilkes Welt – Ohne Plan zum Traumhaus"- Wann ging die Sendung los?

"Wilkes Welt – Ohne Plan zum Traumhaus" 2020 begann am Sonntag, 15. November im Fernsehen bei Vox. Bisher hat der Sender vier Sendetermine offiziell bestätigt. Ob Wilkes Haus bis dahin allerdings schon fertig ist?

"Wilkes Welt – Ohne Plan zum Traumhaus" 2020: Sendezeit und Sendetermine

Bisher sind vier Sendetermine von "Wilkes Welt – Ohne Plan zum Traumhaus" geplant. Hier finden Sie einen Überblick - mitsamt Folgenanzahl, Sendezeit und Datum:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 Sonntag, 15. November 18.10 Uhr Vox 2 Sonntag, 22. November 18.10 Uhr Vox 3 Sonntag, 29. November 18.10 Uhr Vox 4 Sonntag, 06. Dezember 18.10 Uhr Vox

Die Übertragung

Die Sendung läuft wöchentlich im Fernsehen bei Vox. Wie bei dem Sender üblich ist die Sendung auch per Stream bei TVNow verfügbar. Damit ist "Wilkes Welt – Ohne Plan zum Traumhaus" auch unabhängig von den TV-Sendeterminen zu sehen. TV NOW Premium kostet 4,99 Euro im Monat.

Das ist Wilke Zierden

Auf Youtube hat der 30-Jährige bereits mehr als 250.000 Abonnenten. "Perfektionismus ist nichts für mich. Was ich anpacke braucht Ecken und Kanten, so wie ich!", erzählte er vor dem Start der Sendung in einem Interview mit Vox. Mehr dazu, lesen Sie hier im Porträt: Wilkes Welt – Ohne Plan zum Traumhaus: Wilke Zierden im Porträt.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen