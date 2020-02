Wrestling-Star Dwayne Johnson fordert Taylor Swift zu Duett auf

Klingt schräg: Film- und Wrestling-Star Dwayne Johnson will singen - und zwar mit Taylor Swift. Warum Tequila dabei eine Rolle spielt.

Schauspieler und Wrestling-Star Dwayne Johnson (47, "Fast & Furious") hat Sängerin Taylor Swift zu einem Duett mit ihm aufgefordert - mit Gitarre und Tequila. "Als nächstes singen wir unser Duett. Du bringst die Gitarre mit, ich den Tequila", twitterte "The Rock" am Donnerstag (Ortszeit). Zuvor gratulierte er der 30-Jährigen zu ihrem Song "The Man", in dem sie Sexismus anprangert.

Congrats my friend!

My pleasure to voice THE MAN.

What a transformation and more importantly, great message about women’s equality and the importance of straight up being kind and good to people.

Next we sing our duet. You bring the guitar, I’ll bring the tequila

