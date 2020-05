23.05.2020

"X-Factor": Sendetermine, Moderator, Übertragung im TV und Stream

"X-Factor: Das Unfassbare" gehört zu den TV-Klassikern und läuft auf RTL 2. Hier gibt es die Infos rund um Sendetermine, Übertragung und den Moderator.

Die Mystery-Serie lief erstmals Ende der 90er Jahre über die Bildschirme und erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit. In der Sendung werden Geschichten um unerklärliche und teils paranormale Phänomene erzählt, die teilweise auf Wahren Begebenheiten beruhen sollen. In jeder Folge werden fünf kurze Filme gezeigt woraufhin dann am Ende aufgelöst wird, ob es sich bei dem Gezeigten um die Wahrheit oder eine Lüge handelt.

Wir haben alle Informationen rund um die Sendetermine, den Moderator und die Übetragung live im TV und Stream für Sie zusammengestellt.

"X-Factor: Das Unfassbare": Sendetermine

Es werden zwar bereits seit 2002 keine neuen Folgen der Serie mehr produziert, dennoch strahlt RTL 2 am Wochenende nach wie vor die Wiederholungen der alten Episoden aus. Samstags und sonntags werden insgesamt drei Folgen im Vormittagsprogramm gezeigt. Hier finden Sie die Sendetermine in der Übersicht:

Wochentag Uhrzeit Sender Samstag ab 6.00 Uhr RTL 2 Sonntag ab 9.00 Uhr RTL 2

"X-Factor"-Moderator Jonathan Frakes vorgestellt

Jonathan Frakes wurde 1952 im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren und studierte zunächst Psychologie und später Theater an der Pennsylvania State University. Zunächst trat er am Broadway auf, entschied sich dann jedoch schnell für eine Karriere beim Fernsehen. Seit den 70er Jahren war er in zahlreichen TV-Serien zu sehen, zu großer internationaler Bekanntheit gelangte er jedoch erst mit seiner Rolle als William Riker in "Star Trek - Das nächste Jahrhundert". Neben seiner Karriere als Schauspieler ist er auch als Regisseur und Moderator tätig. Die Moderation von "X-Factor" übernahm er ab der zweiten Staffel und löste damit James Brolin ab.

"X-Factor: Das Unfassbare": Übertragung live im TV und Stream

"X-Factor: Das Unfassbare" ist jeden Samstag und Sonntag live im TV auf RTL 2 zu sehen. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen können Sie sich hier auf dieser Seite auch den RTL 2-Live-Stream auf TVNOW ansehen. Der Service ist aufgrund der Corona-Krise derzeit kostenlos - lediglich die Erstellung eines Benutzerkontos ist erforderlich. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen