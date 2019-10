10:20 Uhr

Youtuberin Bibi zeigt das erste Mal Gesicht ihres Sohnes Lio auf Instagram

Sie gehört zu den meistgesehenen Youtube-Stars in Deutschland: Bianca Claßen mit ihrem Kanal Bibis Beauty Palace.

Bianca Claßen von "Bibis Beauty Palace" zeigt erstmals ein Bild, auf dem ihr Sohn zu erkennen ist. Warum, das erklärt der Youtube-Star in einem Video.

Von Maria Heinrich

Auf den Instagram-Bildern strahlen Mama, Papa und Sohn Lio gemeinsam in die Kamera. Über dem Fotos steht: "Das sind wir: Die Familie Claßen". Innerhalb kurzer Zeit sammelte der Instagram-Post von "Bibis Beauty Palace" mehrere Hunderttausend Likes. Der Grund: Die Youtube-Stars Bianca Claßen von "Bibis Beauty Palace" und ihr Ehemann Julian Claßen haben auf Instagram zum ersten Mal ein Foto veröffentlicht, auf dem das Gesicht ihres Sohnes Lio zu sehen ist.

Sohn Lio gezeigt: Bibi und Julian Claßen erklären diesen Schritt im Video

Sohn Lio ist mittlerweile ein Jahr alt. Doch bisher zeigten ihn seine Eltern Bianca und Julian, beide 26, nur von hinten, sodass sein Gesicht unerkannt blieb. In einem begleitenden Video erklären sie nun, warum sie sich zu diesem Schritt entschlossen haben.

Für die beiden sei das bis ein "riesengroßes Ding" gewesen, das sie lange sehr belastet habe. "Er will jetzt die Welt erkunden und wird vielleicht in ein paar Wochen eigenständig rumlaufen." Sie wollten und könnten ihn dann auch nicht mehr einfach in den Kinderwagen setzen und ein Tuch darüber legen.

Bianca und Julian Claßen zählen zu einflussreichsten deutschen Youtube-Stars. Zusammen haben sie mit ihren beiden Kanälen mehr als neun Millionen Follower. 2018 verkündeten sie Bibis Schwangerschaft auf Youtube. Der Clip war mit mehreren Millionen Aufrufen das erfolgreichste Nicht-Musik-Video bei Youtube-Nutzern aus Deutschland.

Bibi lud ihr erstes Youtube-Video im Jahr 2012 hoch. Damals hieß sie noch Bianca Heinicke. Anfangs konzentrierte sie sich in ihren Clips auf Schmink- und Modetipps. 2014 gewann sie den Play Award der Videodays in der Kategorie Beauty, Lifestyle, Fashion.

Je mehr Follower sie mit Bibis Beauty Palace erreichte, desto mehr weitete sie ihre Videos auf Lifestyle-Themen und ihr Privatleben aus. In vielen ihrer Clips trat sie außerdem zusammen mit ihrem Freund, Youtuber Julienco, auf, den sie 2018 heiratete. (mit dpa)

