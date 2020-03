18:59 Uhr

"Zoey’s Extraordinary Playlist": Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Schauspielerin Lauren Graham spielt Joan in "Zoey’s Extraordinary Playlist". Lesen Sie hier mehr zu Start, Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer.

"Zoey’s Extraordinary Playlist" ist bald auf Sky zu sehen. Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer - lesen Sie hier alle Infos zur Serie auf einen Blick.

"Zoey’s Extraordinary Playlist" geht in wenigen Wochen bei Sky an den Start. Wie viele Folgen hat Staffel 1 von "Zoey’s Extraordinary Playlist"? Wie verläuft die Handlung? Welche Schauspieler wirken bei der Serie mit? Hier sehen Sie die Antworten und einen Trailer zur Serie.

Jane Levy spielt Zoey, eine junge Frau mit einer speziellen Fähigkeit: Sie kann die Gedanken von ihren Mitmenschen hören - allerdings nur in Form von Liedern. Das musikalische Comedy-Drama wurde von Austin Winsberg produziert.

Start von "Zoey’s Extraordinary Playlist"

"Zoey’s Extraordinary Playlist" erscheint am 19. April mit Staffel 1 auf Sky. Die Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt.

Handlung von "Zoey’s Extraordinary Playlist"

Die Handlung von "Zoey’s Extraordinary Playlist" steht unter dem Motto: "Jeder hat einen Song in seinem Herzen". Denn sie kann die Gefühle und Gedanken ihrer Mitmenschen in Form von Liedern hören. Dadurch erfährt sie allerdings auch sehr persönliche Dinge, wie zum Beispiel, dass ihr bester Freund in sie verliebt ist oder ihr Arbeitskollege sehr arrogant ist. Zoeys Freundin Mo erfährt sehr früh von ihrer speziellen Fähigkeit und die beiden versuchen den Alltag gemeinsam zu meistern.

"Zoey’s Extraordinary Playlist": Folgen im Überblick

Staffel 1 von "Zoey’s Extraordinary Playlist" hat insgesamt zwölf Folgen. Das sind die bisher bekannten Titel-Namen:

Folge Titel 1 Pilot 2 Zoey's Extraordinary Best Friend 3 Zoey's Extraordinary Boss 4 Zoey's Extraordinary Neighbor 5 Zoey's Extraordinary Failure 6 Zoey's Extraordinary Night Out 7 Zoey's Extraordinary Confession 8 Zoey's Extraordinary Glitch 9 Noch unbekannt 10 Noch unbekannt 11 Noch unbekannt 12 Noch unbekannt

Die Schauspieler im Cast von "Zoey’s Extraordinary Playlist"

Die Besetzung von "Zoey’s Extraordinary Playlist" kann sich sehen lassen: Schauspiel-Veteranen wie Lauren Graham, Peter Gallagher und Mary Steenburgen sind dabei. Hier eine Auswahl des Casts im Überblick:

Schauspieler Rolle Jane Levy Zoey Skylar Astin Max Alex Newell Mo John Clarence Stewart Simon Peter Gallagher Mitch Mary Steenburgen Maggie Lauren Graham Joan Michael Thomas Grant Leif Kapil Talwalkar Tobin Andrew Leeds David Stephanie Styles Autumn Jared Outten Brogrammer

Trailer von "Zoey’s Extraordinary Playlist"

Im Trailer sind bereits einige Songs zu hören.

