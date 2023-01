Ältester Mensch der Welt in Frankreich gestorben

Mit Schwester André ist der älteste Mensch der Welt gestorben. Die Französin überlebte zehn Päpste, die deutsche Besatzung und drei französische Republiken.

Sie erlebte zehn Päpste, die deutsche Besatzung in Frankreich im Zuge des Zweiten Weltkriegs und drei französische Republiken. Nun ist die älteste Frau der Welt gestorben. Die Ordensschwester André wurde 118 Jahre alt. Das gab Hubert Falco, Bürgermeister der südfranzösischen Stadt Toulon auf Facebook bekannt. In der Kleinstadt am Mittelmeer lebte André zuletzt in einem Altersheim, in welchem sie in der Nacht von Montag auf Dienstag starb. Falco würdigte die als Lucile Randon geborene Frau als "Nonne mit großem Herzen" und "unglaublich modern".

Älteste Frau der Welt ist tot: Schwester André galt als ältester lebender Mensch

Ende April 2022 wurde Schwester André von der Gerontology Research Group als ältester noch lebender Mensch gelistet. Zuvor wurde sie als älteste Europäerin bezeichnet. Randon war am 11. Februar 1904 in Ales im Süden Frankreichs geboren worden. Im jungen alter von zwölf Jahren begann sie als Kindermädchen zu arbeiten. In der Folge wurde sie Hauslehrerin, arbeitete auch für den französischen Autobauer Peugeot.

Randon hatte sich erst mit 19 Jahren taufen lassen. 1944 trat sie dann als Novizin in den Orden der Vinzentinerinnen in Paris ein und bekam den Namen Schwester André. Sie blieb dort bis ins hohe Alter. 2009 zog André dann in ein Altersheim um. Zuletzt hatte sie ihre Lebenslust zumindest zu Teilen verloren. Zu ihrem 115. Geburtstag sagte sie in einem Interview: "Beten Sie für mich, dass der gute Gott mich nicht mehr zu lange warten lässt. Er übertreibt!"

Ältester Mensch der Welt ist tot: Wer ist Nachfolger von Schwester André?

Nach dem Tod von Schwester André rückt im Ranking der Gerontology Research Group nun eine weitere Frau nach. Laut der Vereinigung von Forscherinnen und Forschern ist nun Maria Branyas Morera der älteste noch lebende Mensch der Welt. Die Spanierin ist stolze 115 Jahre alt.

Als ältester Mensch aller Zeiten, dessen Alter wissenschaftlich verifiziert wurde, gilt die Französin Jeanne Calment. Sie starb im Alter von 122 Jahren und 164 Tagen.

