"Agatha: Darkhold Diaries": Was ist schon bekannt zu Start und Besetzung?

"Agatha: Darkhold Diaries" kommt zu Disney+. Hier erfahren Sie alles, was schon bekannt ist zu Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream der Marvel-Serie bei Disney+.

Disney+ erweitert das Angebot und nimmt die Marvel-Serie "Agatha: Darkhold Diaries" auf. Noch vor Veröffentlichung hat die Serie bereits einige Umstrukturierungen mitgemacht: Ursprünglich sollte sie unter dem Titel "Agatha House of Harkness" veröffentlicht werden, dann wurde daraus "Agatha: Coven of Chaos" und inzwischen "Agatha: Darkhold Diaries". Das Spin-off zu WandaVision zählt außerdem zu Phase 5 im Marvel Cinematic Universe (MCU).

Doch was ist schon alles über die neue Serie auf Disney+ bekannt? Wie viele Folgen wird es geben und welche Schauspieler wirken mit? Worum handelt die Serie und gibt es bereits einen Trailer zu "Agatha: Darkhold Diaries"? In diesem Artikel erfahren Sie alle Infos, die schon bekannt sind rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream der Marvel-Serie auf Disney+.

Wann ist der Start von "Agatha: Darkhold Diaries"?

Disney+ hat bisher zwar noch keinen genauen Start-Termin für "Agatha: Darkhold Diaries" bekannt gegeben, aber zumindest ist mittlerweile bekannt, dass die Serie noch im Herbst 2024 bei dem Streaming-Dienst an den Start gehen soll. Laut Berichten des Hollywood Reporters soll der genaue Termin zur Veröffentlichung der neuen Serie an Halloween 2024 sein. Sollte dieser Bericht stimmen, dann wäre der Release am 31. Oktober.

Die Folgen von "Agatha: Darkhold Diaries"

Wie cbr.com berichtet, wird es insgesamt neun Folgen der ersten Staffel von "Agatha: Darkhold Diaries" geben. Eine Episode soll in etwa 40 Minuten lang sein. Näheres zu den Folgen-Namen ist bis dato noch nicht bekannt. Sobald auch diese veröffentlicht sind, ergänzen wir diese.

Folge 1: noch nicht bekannt

Folge 2: noch nicht bekannt

Folge 3: noch nicht bekannt

Folge 4: noch nicht bekannt

Folge 5: noch nicht bekannt

Folge 6: noch nicht bekannt

Folge 7: noch nicht bekannt

Folge 8: noch nicht bekannt

Folge 9: noch nicht bekannt

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Schauspieler von "Agatha: Darkhold Diaries": Das ist bisher über den Cast bekannt

Die Hauptrolle bei "Agatha: Darkhold Diaries" wird von Kathryn Hahn verkörpert. Sie spielt die Agnes/Agatha Harkness. Außerdem wird Emma Caulfield als Dottie dabei sein. Sie ist bereits aus der Hauptserie WandaVision bekannt. Des Weiteren gehören laut moviepilot.de zum Cast von "Agatha: Darkhold Diaries" noch:

Patti LuPone

Aubrey Plaza

Joe Locke

Ali Ahn

Maria Dizzia

Sasheer Zamata

Debra Jo Rupp

Über andere Marvel-Rückkehrer und die weitere Besetzung ist bisher noch nichts bekannt. Sofern sich das ändert, werden die Schauspieler in diesem Artikel ergänzt. Jac Schaeffer soll als Autor sowie Executive Producer fungieren.

Lesen Sie dazu auch

Was ist bisher über die Handlung von "Agatha: Darkhold Diaries" bekannt?

Disney+ hat bisher noch keine genauen Angaben über die Handlung von "Agatha: Darkhold Diaries" gemacht. Es ist jedoch klar, dass "Agatha: Darkhold Diaries" ein Disney-Spin-Off von "WandaVision" ist. Daher könnte man mehr über Agathas Geschichte vor den Ereignissen aus "WandaVision" erfahren. Möglicherweise könnte sie auch ihr Gedächtnis zurück erlangen und wieder zur Hexe werden. In diesem Fall würde "Agatha: Darkhold Diaries" als Fortsetzung von "WandaVision" gelten. Da die böse Hexe im finalen Kampf gegen Wanda am Ende der Hauptserie von der Marvel-Heldin bezwungen wurde, könnte sich im Spin-off jedoch auch die Antagonistin befreien und neue Pläne schmieden.

"Agatha: Darkhold Diaries" im Stream bei Disney+

"Agatha: Darkhold Diaries" kann über Disney+ gestreamt werden. Dazu wird ein Account beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst Disney+ benötigt. Auf Disney+ erhalten Sie Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Für 8,99 Euro im Monat kann das Abo abgeschlossen werden. Alternativ ist auch ein Jahresabo für 89,99 Euro erhältlich.

Das ist der Trailer von "Agatha: Darkhold Diaries"

Alle, die sich gerne jetzt schon einen Eindruck von der neuen Serie auf Disney+ verschaffen möchten, müssen sich nicht mehr länger gedulden. Hier haben wir für Sie den neuesten Trailer verlinkt. Es existieren auch ältere Trailer mit den alten Titeln "Agatha: House of Harkness" und "Agatha: Coven of Chaos". Dies hier ist der neueste Trailer seitdem die Serie unter dem Namen "Agatha: Darkhold Diaries" firmiert: