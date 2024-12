Betrunkener Randalierer zerstört mehrere Autos

Ein 25-jähriger Mann soll in der Kasseler Innenstand randaliert und so einen geschätzten Schaden von 100.000 Euro angerichtet haben. Nach Polizeiangaben trat und schlug er am Freitagabend oberkörperfrei gegen insgesamt acht Autos. Unter anderem habe er Kennzeichen abgerissen und Außenspiegel zerstört.

Gegenüber den eintreffenden Beamten sei der 25-Jährige aggressiv aufgetreten, teilte die Polizei mit. Er habe nach ihnen getreten und sie aufs Übelste beleidigt. Nachdem er festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen wurde, beleidigte er auch den anwesenden Richter, heißt es weiter. Sein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung in acht Fällen, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.