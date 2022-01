Nach der Flut kommt das Glückslos für Ahrweiler

Im Juli 2021 wurde die Stadt Ahrweiler von der Flut hart getroffen. Nun hatten Bewohner der Stadt Los-Glück in Höhe von 1,4 Millionen Euro.

Es sind Bilder, die in Deutschland niemand so schnell vergessen wird: Ein sonst eher kleiner Fluss wie die Ahr läuft innerhalb weniger Stunden bei anhaltendem Starkregen über. Die reißende Flut nimmt Brücken, Häuser und Menschen mit sich. Insgesamt gibt es in Deutschland über 180 Tote. Die Schäden belaufen sich auf 4,5 bis 5,5 Milliarden Euro - mitverantwortlich dafür ist der Klimawandel. Nach dem Unglück folgt nun ein wenig Glück für manche Betroffene in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Es wirkt schon fast wie eine göttliche Fügung: Die Deutsche Postcode Lotterie hatte die Postleitzahl der besonders stark betroffenen Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler gezogen. Allein dort verstarben 73 Menschen. 319 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der im Juli 2021 überspülten Stadt dürfen sich über insgesamt 1,4 Millionen Euro freuen. Zwei Nachbarinnen, Irena und Rita, haben dabei besonders viel Glück gehabt und bekommen zusammen 700.000 Euro.

Erst starben die Eltern an Corona - dann kam die Flut

Beide Gewinnerinnen hatten in den letzten Monaten mit besonderen Schicksalsschlägen zu kämpfen. Innerhalb weniger Monate verlor Irena beide Eltern durch Corona, im Juli 2021 kam das Hochwasser, das auch in ihr Haus eindrang: „Das war eine schreckliche Nacht. Wir haben die Hilfeschreie der Menschen gehört, so etwas vergisst man nicht“, erzählt sie.

Die andere Hauptgewinnerin Rita berichtet: „Meine Wohnung wurde bei der Flut komplett zerstört. Unsere Sachen, die Möbel, persönliche Erinnerungen – alles ist weg.“ Aus Datenschutzgründen werden nur die Vornamen der Gewinnerinnen bekannt gegeben.

Wieso gibt es in einer Stadt so viele Gewinnerinnen und Gewinner?

Doch wie ist es möglich, dass in einer Stadt so viele gewonnen haben? Das ist bei einer Postcodelotterie normal: Jede Person, die sich ein Los kauft, bekommt nicht etwa eine zufällige Nummer. Die Losnummern entstehen aus der Postleitzahl, in diesem Fall die von Bad Neuenahr-Ahrweiler, 53474, und einem Straßencode. Bei einer Ziehung gewinnen am Ende alle mit einem Los aus der gezogenen Stadt. Die Personen mit dem richtigen Straßencode erhalten eine besonders hohe Summe. Dadurch gibt es in einer Stadt oder sogar Straße immer mehrere Gewinnerinnen und Gewinner.

Dieses Mal hatte die von der Flut getroffene Stadt Ahrweiler das Glück. Die Aufräumarbeiten dort werden noch andauern und die schmerzlichen Erinnerungen an die schreckliche Nacht werden wohl für immer bleiben. Die 1,4 Millionen Euro sind hoffentlich ein kleiner Trost. „Für die Leute hier ist es sehr wichtig, nach all dem was sie erlebt haben, endlich auch mal wieder ein bisschen Glück zu haben", meint die Gewinnerin Rita.