Fälle bei "Aktenzeichen XY": Die Polizei sucht nach brutalen Räubern

Ein Vermisster, brutale Räuber und Betrüger: Bei "Aktenzeichen XY" geht es heute, am 8. Dezember 2021, um sechs Verbrechen. Hier finden Sie einen Überblick über die Fälle.

Wer sind die Räuber, die ein älteres Ehepaar mit solch einer Brutalität überfallen haben, dass die 83-jährige Frau starb? Bei " Aktenzeichen XY… ungelöst" wird der Fall nachgestellt, um mögliche Zeugen zu finden.

In der Sendung vom 8. Dezember 2021 präsentiert Moderator Rudi Cerne ab 20.15 Uhr im ZDF vier Film-Fälle und zwei Studio-Fälle. Hier finden Sie eine Übersicht darüber, um welche Verbrechen es geht.

"Aktenzeichen XY": Fälle heute, am 8. Dezember 2021

Fall 1 (Kripo Lübeck, 20. Oktober 2020): Wo ist Nils Hansen?

Seit dem 20. Oktober fehlt laut Polizei jede Spur von Nils Hansen. Der 47-Jährige wurde an dem Tag noch auf einem Campingplatz in Güster gesehen, den er zwischen 19.30 und 20 Uhr verlassen haben soll. Seitdem gilt er als vermisst. Nach Angaben der Ermittler handelte Nils Hansen mit Marihuana - sein Verschwinden könnte damit zusammenhängen.

Eine zentrale Rolle in dem Fall spielt das Auto des Vermissten - ein Audi SV SQ5. Sechs Tage nach dem Verschwinden von Hansen wurde der Wagen auf einem Parktplatz in Geesthacht entdeckt, wo er in Flammen stand. Die Polizei hofft, dass sich unter den Zuschauern von "Aktenzeichen XY" Zeugen finden, die etwas beobachtet haben.

Fall 2 (Kripo Ingolstadt): Aufgeklärter Betrug

Unter dem Titel "XY Prävention" wird bei "Aktenzeichen XY… ungelöst" am 8. Dezember 2021 auch ein gelöster Fall gezeigt. Dabei geht es um eine Betrugsmasche: Ein angeblicher Anwalt, der sich Kowalski nannte, erbeutete 10.000 Euro von einer Seniorin. Er hatte am Telefon behauptet, dass die Tochter der Rentnerin ein Kind angefahren habe und nun in Untersuchungshaft sitze. Die 10.000 holte er als angebliche Kaution ab. Als er sich danach nicht mehr meldete, rief die Seniorin ihre Tochter an - und merkte erst dann, dass sie auf einen Betrug hereingefallen war.

Die Ermittler konnten mittlerweile den mutmaßlichen Täter festnehmen. Der Fall wird in der Sendung trotzdem gezeigt, um über Betrugsmaschen aufzuklären. Laut Polizei nutzen Betrüger aktuell auch die Pandemie aus: So behaupten sie am Telefon zum Beispiel, dass ein Verwandter lebensgefährlich an Corona erkrankt sei und schnell 30.000 Euro für ein neues Medikament übergeben werden müssten.

Moderator Rudi Cerne präsentiert die Fälle bei "Aktenzeichen XY" am 8. Dezember 2021. Foto: Nadine Rupp, ZDF (Archivbild)

Fall 3 (Kripo Salzgitter, 9. Februar 2021): Wer sind die brutalen Räuber?

Am 9. Februar wurde ein älteres Ehepaar überfallen. Viele Details sind unklar, die Polizei geht aber davon aus, dass die Tat so abgelaufen sein muss: Um 14 Uhr klingelten mehrere Täter an der Tür, drangen in die Wohnung ein und schlugen die 83-jährige Frau und den 87-jährigen Mann nieder. Obwohl Bargeld offen herumlag, durchwühlten sie die Wohnung. Am Ende können sie mit ihrer Beute fliehen.

Erst zwei Stunden nach der Tat gelang es dem Mann, den Notruf zu wählen, doch seine verletzte Ehefrau starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Kripo Salzgitter sucht nach Zeugen - die Hilferufe der 83-jährigen Frau müssen kurz nach der Tat gehört worden sein.

Fall 4 (Kripo Mannheim, 31. Mai 2021): Wer kennt den falschen Paketboten?

Am 31. Mai 2021 wurde ein Schreibwarengeschäft in Schriesheim überfallen, das auch eine Filiale der Deutschen Post beinhaltet. Der Täter tarnte sich als Paketbote und konnte so eine Mitarbeiterin überwältigen. Er zwang sie, das gesamte Bargeld auszuhändigen, bevor er sie fesselte und knebelte.

Der Täter konnte bislang nicht gefunden werden. Bei "Aktenzeichen XY" werden auch Bilder einer Überwachungskamera gezeigt - die Überfall wurde nämlich aufgezeichnet.

Moderator Rudi Cerne präsentiert zwei weitere Fälle im Studio

Rudi Cerne wird bei "Aktenzeichen XY… ungelöst" neben den vier Film-Fällen auch zwei Studio-Fälle vorstellen.

Studiofall 1 (BKA): Schwerer Kindesmissbrauch

Das Bundeskriminalamt bittet die Zuschauer von "Aktenzeichen XY" um Hilfe, um eine Serie von Kindesmissbrauch aufzuklären. Seit 2015 stellt ein Mann Bilder davon ins Internet, wie er sich an Kindern vergeht. Bislang konnten aber weder der Täter noch die Opfer identifiziert werden.

Studiofall 2 (Kripo Pinneberg, 9. August 2021): Einbruch in eine Sparkasse

Am 9. August 2021 wurde die Sparkasse in der Rathausallee in Norderstedt bestohlen. Die Einbrecher drangen mit einem Kernbohrer durch die Decke in den Tresorraum ein und konnten mehr als 600 Bankschließfächer aufbrechen. Der Schaden geht in die Millionen. Die Kripo zeigt bei "Aktenzeichen XY" unter anderem Verdächtige und Bilder einer Überwachungskamera. Es ist eine Belohnung von 55.000 Euro ausgesetzt.

Sendetermine von "Aktenzeichen XY"

"Aktenzeichen XY… ungelöst" läuft jeden Monat an einem Mittwoch im ZDF. Das sind die Sendetermine der aktuellen und der nächsten Folge:

Folge 573: 8. Dezember 2021, 20.15 Uhr

Folge 574: 12. Januar 2021, 20.15 Uhr.

Übertragung und Wiederholung von "Aktenzeichen XY… ungelöst" im ZDF

"Aktenzeichen XY" läuft zum einem im Free-TV im ZDF, lässt sich zum anderen aber auch auf der Website des Senders im Live-Stream sehen. Wer die aktuelle Sendung verpasst, kann sie in der Nacht auf den 9. Dezember im Fernsehen nachholen: Eine Wiederholung läuft ab 0.10 Uhr auf ZDFneo und eine weitere ab 3 Uhr im ZDF.

