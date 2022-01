"All Of Us Are Dead": Start, Folgen und Handlung bei Netflix

"All Of Us Are Dead" kommt Ende Januar bei Netflix. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Trailer.

Zombies sind wohl eines der bekanntesten Zukunftsdramen, die in den verschiedensten Filmen und Serien behandelt werden. Das hat sich auch Netflix zu Herzen genommen und zeigt ab Ende Januar die neue Serie "All Of Us Are Dead", die auf dem Comic "Jigeum Woori Hakkyoneun" basiert.

Hier geht es um eine Highschool, die von einem Zombievirus heimgesucht wird und die Schüler vor eine lebensbedrohliche Situation stellt. Entweder sie schaffen es, aus dem eingepferchten Gebäude zu entkommen, oder sie werden selbst in die apokalyptischen Gruselwesen verwandelt.

Sie möchten wissen, ab wann Sie "All Of Us Are Dead" bei Netflix sehen können? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung sowie einen offiziellen Trailer für Sie.

Video: dpa Exklusiv

"All Of Us Are Dead": Start bei Netflix

Das Startdatum für die neue Netflix-Serie "All Of Us Are Dead" aus Südkorea wurde festgelegt auf Freitag, 28. Januar 2022. Ab dann werden die einzelnen Folgen der neuen Zombie-Serie veröffentlicht und zwar so alle auf einmal, sodass Sie nicht immer eine Woche warten müssen, bis es weiter geht.

Das sind die Folgen von "All Of Us Are Dead"

Die neue Serie aus Südkorea, "All Of Us Are Dead", wird insgesamt acht Folgen umfassen. Die Titel, weder englisch noch deutsch, sind Stand jetzt noch nicht bekannt gegeben worden.

Hier eine Übersicht über die Episoden der Netflix-Serie, die wir nach und nach ergänzen werden, sobald wir genauere Informationen haben:

Folge Titel 1 noch nicht bekannt 2 noch nicht bekannt 3 noch nicht bekannt 4 noch nicht bekannt 5 noch nicht bekannt 6 noch nicht bekannt 7 noch nicht bekannt 8 noch nicht bekannt

Diese Schauspieler sind im Cast von "All Of Us Are Dead": Besetzung

Welche Rollen die bereits bekannten Schauspieler aus dem Cast von "All Of Us Are Dead" spielen werden, ist noch nicht bekannt. Wir werden diese Infos ergänzen, sobald sie veröffentlicht werden. Solange stellen wir Ihnen ausschließlich die Darsteller in einer kurzen Übersicht vor:

Park Ji-hu

Yoo In-soo

Yoon Chan-young

Kim Byong-chul

Cho Yi-hyun

Lee Kyoo-hyung

"All Of Us Are Dead": Handlung

Ein Zombievirus tritt zum ersten Mal in einer südkoreanischen Highschool auf und versetzt die ganze Stadt in Panik. Zunächst verschanzen sich die Schüler dort und glauben sich schon beinahe in Sicherheit, bis sich die Lage nach und nach immer mehr verschlimmert und sie bald schon feststellen müssen, dass es kein Entkommen zu geben scheint. Denn das Virus breitet sich rasant aus und wird sehr schnell sehr tödlich - und zu einer weitaus größeren Gefahr als nur für die Highschool.

"All Of Us Are Dead": Offizieller Trailer

Einen offiziellen Trailer zu "All Of Us Are Dead" in dem Format, in dem ein Trailer normalerweise aufgebaut ist, gibt es aktuell noch nicht. Dafür hat die Streaming-Plattform Netflix ein Ankündigungsvideo veröffentlicht. Sobald es jedoch einen englisch- oder deutschsprachigen Trailer gibt, werden wir diesen hier ergänzen.