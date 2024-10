Vermisster Angler bei Maastricht tot gefunden

Seit Samstag vergangener Woche wurde ein 37-jähriger Mann aus Alsdorf-Hoengen vermisst, der zum Angeln auf der Maas unterwegs gewesen war. Nun hat die niederländische Polizei eine Leichen gefunden. Der Mann wurde tot auf dem westlichen Kanalweg des Julianakanals bei Elsloo nahe Maastricht aufgefunden, berichtet die Aachener Zeitung unter Berufung auf niederländische Medien.

Offenbar soll es keine weiteren Ermittlungen zur Todesursache des 37-jährigen kroatischen Anglers mehr geben, da es sich um einen Unfall handele. Die niederländischen Behörden haben den Fall abgeschlossen.

Vermisster Angler war über eine Woche nahe Maastricht verschwunden

Der 37-Jährige war vergangene Woche am Freitag gegen 20 Uhr von Hoengen aus zur Maas zum Angeln gefahren, berichtete der Vater gegenüber der Aachener Zeitung. Gegen 3.30 Uhr in der Nacht auf Samstag postete er noch ein Handyvideo, wie er mit seinem Boot in der Bojenabsperrung vor der Staustufe Borgharen bei Maastricht festhängt. Dorthin hatte ihn die starke Strömung getrieben. Außerdem sagt er, dass sein Motor versagt habe.

Gegen 9 Uhr am Morgen des Samstags sendete sein iPhone ein letztes Signal. Später am Vormittag wurde sein beschädigtes Boot von Fischern in den Maasdeichen bei Ophoven auf der belgischen Seite mehr als 30 Kilometer von der Unfallstelle entfernt entdeckt. Darin befanden sich lediglich die Ausweispapiere des Mannes.

Die Suche nach dem vermissten Angler bei Maastricht lief lange erfolglos

Unmittelbar nachdem das Boot gefunden wurde, organisierten die belgischen Behörden eine großangelegte Suchaktion. Sie versuchten den 37-Jährigen vergeblich an Land, zu Wasser und aus der Luft zu finden. Zudem stand das Auto des Mannes auf der belgischen Uferseite der Maas, teilte die Polizei Limburg auf Anfrage von t-online mit. Am Abend des Samstags wurde die Suche eingestellt, ohne dass weitere Spuren entdeckt worden waren.

Nach dem Ende der offiziellen Suchaktion suchte die Familie selbst das Gelände rund um das Ufer der Maas ab. Eine Woche später entdeckten sie die Leiche des 37-Jährigen.