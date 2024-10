Türkei fliegt nach Anschlag in Ankara Angriffe in Syrien und im Irak

Bei einem Anschlag auf dem Gelände eines Rüstungsunternehmens in der Türkei sind laut Innenminister Ali Yerlikaya fünf Menschen ums Leben gekommen. 22 Personen wurden zudem verletzt. Auch die beiden mutmaßlichen Angreifer – ein Mann und eine Frau – seien getötet worden, sagte Innenminister Ali Yerlikaya. Der Angriff in einem Außenbezirk der Hauptstadt Ankara trage die Handschrift der PKK, fügte der Minister hinzu. Weitere Details dazu nannte er nicht. Bisher hat sich niemand zu der Tat bekannt.

Anschlag in der Türkei: Fünf Tote und mehr als 20 Verletzte

Medien veröffentlichten Aufnahmen von Überwachungskameras, auf denen die mutmaßlichen Attentäter, ein Mann und eine Frau, mit Schusswaffen zu sehen waren. Auf Videoaufnahmen waren außerdem eine Explosion und Schüsse zu hören. Zum Hintergrund der Tat ist noch nichts bekannt. Der Innenminister verdächtigt die verbotene kurdischen Arbeiterpartei PKK.

Nach dem Anschlag in Ankara mit mindestens fünf Toten hat die Türkei Ziele in Nordsyrien und im Nordirak aus der Luft angegriffen. Man habe 32 Ziele zerstört, teilte das türkische Verteidigungsministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit. „Unsere Luftangriffe werden auf entschlossene Weise fortgesetzt“, hieß es weiter. Die Türkei geht regelmäßig gegen die PKK in den nordirakischen Kandilbergen vor; ebenso gegen die syrische Kurdenmiliz YPG im Norden Syriens, die sie als Ableger der PKK betrachtet.

Terroranschlag in der Türkei: Angriffe in Syrien und im Irak

Die Bundesregierung zeigt sich „tief betroffen“ nach dem Anschlag und solidarisiert sich mit der Türkei. „Wir verurteilen jede Form von Terrorismus aufs Schärfste“, teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Mittwoch mit.

Anschlag in Ankara: Gerichtliche Untersuchung eingeleitet

Die Mitarbeiter des Unternehmens wurden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in Bunkern in Sicherheit gebracht. Die Umgebung sei abgesperrt worden. Das Militär sei vor Ort. Die Generalstaatsanwaltschaft Ankara habe eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet, teilt Justizminister Yılmaz Tunç auf X mit. (mit dpa)