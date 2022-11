Schrott oder Schatz? Cobains Gitarre und Jobs' Sandalen bringen Unsummen ein

Nicht alle kaputten Gegenstände landen auf dem Müll. Eine zerstörte Gitarre von Kurt Cobain wurde bei einer Auktion für fast eine halbe Million Dollar verkauft.

Auf dem Dachboden, im Keller oder in der Kammer unter der Treppen türmen sie sich kistenweise: Gegenstände, die man seit Monaten nicht mehr angeschaut hat. Es sind die Überreste aufgegebener Hobbys. Dinge, die durch neuere Modelle ersetzt wurden - und was sich sonst so ansammelt. Beim Ausmisten bilden sich zwei Haufen: Auf der einen Seite die brauchbaren Sachen, die verkauft werden können, auf der anderen der Schrott, den keiner haben will. Wenn man allerdings berühmt genug ist, kann man sich das Sortieren sparen.

Im New Yorker Auktionshaus Julien's wurden am vergangenen Wochenende in einer dreitägigen Rock'n'Roll-Auktion die Besitztümer von Berühmtheiten wie Prince, Amy Winehouse und Madonna versteigert. Unter den Hammer kam unter anderem eine Brille von John Lennon, Kostenpunkt: 162.000 Dollar. Für die "ausgetreten Birkenstock-Sandalen" von Apple-Mitbegründer Steve Jobs blätterte jemand mehr als 218.000 Dollar hin. Einen mehr als doppelt so hohen Preis erzielte allerdings ein kaputtes Musikinstrument.

Zerstörte Cobain-Gitarre bringt fast eine halbe Million Dollar ein

Fast eine halbe Million Dollar zahlte jemand für die Gitarre, die Nirvana-Frontmann Kurt Cobain 1989 bei einem Auftritt zerstörte. Dieses Stück Musikgeschichte hat keine Saiten mehr und wird teilweise mit Klebeband zusammengehalten, ist also nicht unbedingt ein Werkzeug für angehende Musiker. Die hätten sich dann eher den Flügel von Bob Dylan für 217.000 Dollar leisten müssen oder die blaue Elektrogitarre von Prince für 192.000 Dollar.

Preise von denen man selbst nur träumen kann, wenn man die alte Winterjacke auf Ebay stellt oder die angeknackste Blockflöte im Müllsack verschwinden lässt. Aber halt! Vielleicht war das Ausmisten doch die falsche Entscheidung. Was ist, wenn man über Nacht doch noch berühmt wird? (mit dpa)

