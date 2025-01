Winterwetter in Hessen - Meteorologen warnen vor Glätte

In Hessen wird das Wetter zum Wochenende winterlich: Wind und Regen werden von Schnee und Frost abgelöst. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main warnt vor Glätte.

Heute ist der Himmel bedeckt und es regnet. Während die Temperaturen laut DWD noch bis zu 6 Grad erreichen können, kühlt es in der Nacht zu Freitag ab. Durch gefrierende Nässe und Schneematsch kann es auf den Straßen glatt werden. Tagsüber wechselnd bewölkt und einzelne Regen- oder Schneeschauer bei Höchsttemperaturen zwischen 0 und 3 Grad.

Am Samstag bleibt es nach Angaben der DWD-Meteorologen kalt bei Temperaturen zwischen 0 und 2 Grad, jedoch überwiegend niederschlagsfrei. Am Sonntag soll es dann wieder schneien und regnen, die Temperaturen steigen auf 3 bis 5 Grad. Durch gefrierenden Regen ist Glatteis möglich.