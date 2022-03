"Bachelor" 2022: Ist Dominik noch mit Anna zusammen?

Kandidatin Anna ist die Gewinnerin von Staffel 12 bei "Der Bachelor" 2022. Sind der Bachelor Dominik und Anna auch noch nach dem Finale zusammen oder getrennt? Die Antwort finden Sie hier in diesem Artikel.

Die Reise bei " Der Bachelor" 2022 ging am Mittwoch im TV zu Ende und Dominik Stuckmann verteilte seine letzte Rose. Im Finale kämpften noch Kandidatin Anna und Jana-Maria um das Herz des Bachelors. Doch nur eine Kandidatin konnte am Ende von Staffel 12 den Bachelor ganz für sich alleine gewinnen.

Obwohl Dominik sich in Folge 9 gegenüber Kandidatin Jana-Maria öffnete und ihr sagte, dass er Gefühle für sie entwickelt habe, fiel seine finale Wahl auf die 33-jährige Anna. Die Hamburgerin bekam die letzte Rose in Staffel 12 und ist somit die Gewinnerin von "Der Bachelor" 2022.

Die zweitplatzierte Jana-Maria hatte fest auf einen Sieg und die Eroberung von Dominiks Herz gehofft, und dennoch reichte es am Ende für die Unternehmerin aus Marbella nicht. Obwohl die letzte Rose nicht an sie, sondern an Konkurrentin Anna ging, nahm Jana-Maria die Entscheidung gefasst auf und bedankte sich bei dem Bachelor für die gemeinsame Zeit.

Für Kandidatin Anna hingegen gab es im Finale von "Der Bachelor" 2022 ein Happy Ende. Sie konnte den Bachelor trotz ihrer teils schüchternen Art von sich überzeugen. Die 33-jährige Anna ist die Gewinnerin von "Der Bachelor" 2022. Nach der Ausstrahlung des Finales stellt sich allen Fans nun die Frage, wie es mit Bachelor Dominik und Anna weitergeht.

Ist Bachelor Dominik noch mit Gewinnerin Anna zusammen oder sind sie getrennt?

Anna war von ihrem Sieg und der Entscheidung von Dominik sichtlich gerüht. Unter einen großem Feuerwerk erwiderte sie ihre Gefühle für den Bachelor und sagte ihm ebenfalls, dass sie sich in ihn verliebt habe. Alles spricht für eine gemeinsame und glückliche Zukunft der Beiden. Ob sie ihre Liebe zueinander auch nach der Show aufrechterhalten konnten?

Beim großen Wiedersehen auf RTL kamen im Anschluss an das Finale einige Kandidatinnen von Staffel 12 zusammen, um die gemeinsamen Wochen in Mexiko Revue passieren zu lassen. Auch hier warteten alle gespannt auf die Antwort der Frage, ob Dominik und Anna noch zusammen sind. Natürlich waren auch der Bachelor und die Siegerin Teil der Runde, um die Frage zu beantworten und Licht ins Dunkel zu bringen.

Auf Nachfrage von Moderatorin Frauke Ludowig, ob die Zwei ein Paar sind, küsste Anna ihren Dominik und bestätigte der Moderatorin, dass sie auch nach Abschluss des "Bachelor"-Drehs zusammen sind. Anna sagte, dass sie sehr verliebt sei und sich niemand anderen an ihrer Seite vorstellen könne. Dominik ist von Annas Aussage sichtlich angetan und erzählte ebenfalls, dass er sehr glücklich mit seiner Entscheidung sei.

Im Gespräch mit Frauke Ludowig berichteten sie, dass sie jeden Tag miteinander verbringen und sich darauf freuen, ihre Liebe endlich mit der Öffentlichkeit teilen zu können. Aktuell wohnen der Bachelor aus Staffel 12 und Gewinnerin Anna bei Dominik in Frankfurt.

Das ist die Gewinnerin von Staffel 12 bei "Der Bachelor"

Anna hat die letzte Rose erhalten und das Herz von Dominik Stuckmann erobern können. Hier haben wir die wichtigsten Infos zu der Gewinnerin in einem kurzen Steckbrief zusammengefasst:

Name: Anna Rossow

Alter: 33

33 Geburtstag: 01.09.1988

01.09.1988 Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Wohnort: Frankfurt / Hamburg

/ Beruf: Angestellte im öffentlichen Dienst