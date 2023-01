RTL enthüllt: Er ist der neue Bachelor

Jetzt steht fest, wer ab März auf RTL die Rosen verteilt: David Jackson ist der neue Bachelor. Nach vier Beziehungen und drei Jahren Singledasein ist er "mehr als bereit für die eine Frau an seiner Seite".

Ab dem 1. März werden auf RTL wieder Rosen verteilt. Jetzt steht auch fest von wem. Der Sender hat den Bachelor der 13. Staffel bekanntgegeben und es ist der 32-jährige David Jackson. Der gelernte Versicherungskaufmann ist – wie sollte es auch anders sein – Model und Influencer. Er wohnt in Stuttgart. Äußerlich fallen vor allem seine langen Rastazöpfe, der perfekt rasierte Bart und natürlich seine Muskeln auf.

Bachelor 2023: David Jackson sucht liebevolle, familiäre Frau

Nach vier Beziehungen und drei Jahren Singledasein ist er "mehr als bereit für die eine Frau an seiner Seite", wie RTL bekanntgab. Und die Eine soll vor allem liebevoll und familiär sein, sagte David Jackson im Interview mit dem Sender. Auch er selbst würde sich so beschreiben: "Ehrlichkeit, Offenheit, Empathie, Einfühlungsvermögen. Dass man zuhört, um verstehen zu wollen. Das sind so Dinge, die ich in mir trage." Der Halb-US-Amerikaner möchte endlich ankommen und die richtige Person kennenlernen, mit der er das Thema Familienplanung angehen kann.

Klingt erst einmal gut, doch ein Laster hat der 32-Jährige. "Ich habe eine Lippenpflege-Addiction", gibt er offen zu. Wenn er keinen Lippenbalsam dabei hat, werde er ganz nervös und hibbelig. Damit können die Kandidatinnen wahrscheinlich leben.

Das ist ein No-Go für Bachelor David Jackson

Doch was ist ein No-Go für den Bachelor? "Wenn sie eiskalt ist", merkt David Jackson direkt, dass eine Frau nicht zu ihm passt. Er hoffe, dass alle Kandidatinnen bei der Show mitmachen, um sich zu verlieben und sie keine anderen Absichten haben. Es sei völlig legitim, wenn jemand mehr Reichweite möchte – "aber bitte nicht auf Kosten meiner Gefühle." Wer die Kandidatinnen der 13. Staffel sind, hat RTL bislang noch nicht verraten.

Als "absolut surreal" bezeichnet David Jackson seinen neuen "Job" am Dienstagabend auf Instagram. In den Kommentaren zu seinem Post freuen sich ehemalige Bachelors und Bachelorettes und Ex-Kandidatinnen und Kandidaten. "Es wird so eine tolle Reise! Freue mich soooo sehr für dich", schrieb die ehemalige Bachelorette Gerda Lewis. Auch Ex-Bachelor Andrej Mangold freut sich: "Finally my man!"

Bachelor 2023 mit David Jackson beginnt am 1. März

Die erste Folge der 13. Bachelor-Staffel wird am 1. März ab 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Wer nicht ganz so lange warten will, kann die Folgen immer bereits eine Woche vor dem TV-Termin auf RTL+ streamen. Die Auftaktfolge gibt es dort demnach schon am 22. Februar.

