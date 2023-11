Urlaub in Italien: Wo gilt die Badekappenpflicht?

Besonders bei Kindern sind sie unbeliebt: Badekappen. An vielen Orten in Italien sind sie aber Pflicht, wenn man Baden gehen möchte. Wo gilt diese Vorschrift?

Italien ist das Urlaubsziel schlechthin für viele Deutsche. Ob es ein sportlicher Outdoor-Urlaub mit Wanderungen und Radtouren sein soll, ein entspannter Bade- und Strandurlaub oder einfach eine kulinarische Reise durch die vielfältigen Küchen der verschiedenen italienischen Regionen – in diesem Land wird wohl jeder fündig. Besonders der Gardasee ist bei deutschen Urlaubern sehr beliebt, hier kann man alles oben genannte erleben. Aber neben vielen Gesetzen und Vorgaben, an die man sich als Tourist halten muss, ist besonders eine kleine Regelung vielen deutschen Urlaubern jedes Jahr ein Dorn im Auge.

In den meisten öffentlichen Schwimmbädern in Italien herrscht eine Badekappenpflicht. Für viele Urlauber ist das ein Ärgernis: Die Badekappen sind oft aus Gummi, nicht gerade der Stoff, den man bei über 30 Grad Celsius auf seinem Kopf tragen möchte. Beim Auf- und Abziehen zieht es oft schmerzhaft an den Haaren und besonders gut sieht man darin auch nicht aus. Besonders für Kinder ist die Pflicht nervig, man möchte eigentlich ohne nachdenken zu müssen ins Wasser springen aber muss sich davor immer erst einmal die Badekappe überstreifen. Warum gibt es diese Pflicht im Urlaubsland Italien und wo gilt sie?

Badekappenpflicht: Warum gibt es sie?

In Frankreich sind es die enganliegenden Badehosen, in Italien eben die Badekappen. In vielen Urlaubsländern, in denen Schwimmbäder eine große Rolle in der Urlaubsgestaltung spielen, gibt es Regeln, die einem seltsam erscheinen könnten. Warum gibt es diese Pflicht zur Badekappe in Italien?

Im Grund ist die Erklärung sehr simpel: Es geht um Hygiene. Wie der Reiseblog suncamp.de erklärt, wollen die Italiener mit dieser Regelung verhindern, dass Haare ins Poolwasser gelangen. Die Haare können zum einen die Wasserfilter verstopfen, sodass diese öfter gereinigt oder sogar ausgetauscht werden müssen und sind außerdem voll von Bakterien und Haarschuppen, die das Wasser verschmutzen und unhygienisch machen.

Diese Badekappenpflicht ist übrigens mitnichten eine Regelung, die sich einzelne Campingplatz- und Hotelbetreiber ausgedacht haben. Sie ist in vielen italienischen Regionen gesetzlich vorgegeben. Das sollte man sich merken, bevor man das nächste Mal, wenn man auf die Badekappenpflicht hingewiesen wird, seinen Frust an einem armen Bademeister auslässt, der nichts für das Gesetz kann.

Urlaub im Süden: Wo in Italien gilt die Badekappenpflicht?

Die Badekappenpflicht ist von Region zu Region unterschiedlich geregelt. Jede der 20 Regionen Italiens kann selbst bestimmen, ob es die Badekappenpflicht vorschreiben möchte, oder nicht. So ist es in den verschiedenen Regionen geregelt:

Region Beliebte Urlaubsziele in der Region Badekappenpflicht Lombardei Gardasee , Comer See , Mailand , Lago Maggiore ja Latium Bolsenasee, Rom ja Kampanien Amalfiküste , Neapel , Salerno , Sorrent ja Venetien Gardasee , Venedig , Jesolo , Padua , Po-Delta ja Sizilien Palermo , Catania, Agrigent, Cefalù ja Emilia-Romagna Rimini , Bologna , Parma nein Piemont Turin , Lago Maggiore nein Apulien Bari, Lecce , Tarent, Gargano-Nationalpark ja Toskana Elba, Florenz, Livorno , Pisa ja Kalabrien Reggio Calabria, Tropea ja Sardinien Cagliari , Olbia ja Ligurien Cinque Terre, Genua , La Spezia , Sanremo ja Marken Ancona, Pesaro ja Abruzzen Pescara , Gran Sasso-Nationalpark ja Friaul-Julisch Venetien Triest , Marano-Lagune, Udine ja Trentino-Südtirol Gardasee , Bozen , Trient nein Umbrien Lago Trasimeno , Perugia , Terni ja Basilikata Matera , Pollino-Nationalpark ja Molise Campobasso, Lago di Occhito ja Aostatal Mont Blanc , Aosta , Gran Paradiso-Nationalpark nein

Von den 20 italienischen Regionen gilt also in 16 eine Badekappenpflicht. Nur in vier Regionen, Emilia-Romagna, Piemont, Trentino-Südtirol und Aostatal, gibt es die Pflicht nicht. Hier können Anbieter selbst entscheiden, ob sie eine Benutzung der Badekappe vorschreiben möchten oder nicht.

Für Fans vom Gardasee ist das eine gute Nachricht. Denn das nördliche Ufer des Gardasees, unter anderem der beliebte Urlaubsort Riva del Garda, liegt in der Region Trentino-Südtirol, wo es keine Badekappenpflicht gibt. Hier ist die Wahrscheinlichkeit also hoch, dass man ein Schwimmbad oder ein Hotel oder einen Campingplatz mit Swimming Pool finden kann, wo keine Badekappenpflicht herrscht.

Badekappenpflicht: Wie streng ist das Gesetz?

In den Regionen, in denen eine Badekappenpflicht herrscht, muss eigentlich in jedem öffentlichen Schwimmbad oder Hotel- oder Camping-Pool eine Badekappe getragen werden. Es kann natürlich sein, dass einzelne Hotels oder Campingplätze diese Vorgaben ignorieren und trotzdem ein Schwimmen ohne Badekappe erlauben.

In Regionen in denen keine Badekappenpflicht herrscht, können einzelne Hotel- oder Campingplatzbesitzer natürlich selbstständig eine Badekappenpflicht in ihren Swimming Pools einführen, an die man sich dann als Gast auch halten muss. Wer also auf gar keinen Fall mit Badekappe schwimmen möchte, sollte sich im Vorhinein auf der Website oder per Telefon bei Hotels oder Campingplätzen informieren, wie die Regelungen dort gehandhabt werden.

