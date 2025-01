Skyliners verlängern Vertrag mit Flügelspieler Heckmann

Patrick Heckmann bleibt bei den Frankfurt Skyliners. Wie der Basketball-Bundesligist bekanntgab, wurde der ursprünglich nur bis Mitte Februar datierte Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison verlängert. Der 32-Jährige war Ende November vergangenen Jahres vom Liga-Kontrahenten Veolia Towers Hamburg zu den Hessen gekommen.

«Patrick gibt uns eine Menge BBL-Erfahrung und verhilft unserem Team zu Stabilität, was wir bereits in der Vorbereitung und in den letzten Wochen gesehen haben», sagte Trainer Denis Wucherer. Flügelspieler Heckmann hatte zuvor seit 2015 in der Bundesliga bereits in Bamberg und Ulm gespielt.