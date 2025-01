Bürgermeister: Rechtliche Mittel gegen Windpark ausschöpfen

Die Stadt Bad Orb will nach Worten ihres Bürgermeisters Tobias Weisbecker (CDU) «alle rechtlichen Mittel» gegen einen geplanten Windpark ausschöpfen. Der dänische Windkraftprojektentwickler Ørsted, der das Vorhaben vorantreibe, «verhindert mit diesem Projekt die Zukunftsentwicklung unseres Heilbades - und vor allem dann, wenn man dort rücksichtslos an diesem Vorhaben festhält und auf die Belange vor Ort nicht eingeht», sagte Weisbecker in Bad Orb.

Mit einem offenen Brief, der als Zeitungsanzeige in mehreren überregionalen Tageszeitungen in Deutschland und Dänemark erschienen war, hatten sich unter anderem Weisbecker und der Unternehmer Henning Strauss vor einigen Tagen gegen den geplanten Windpark gewandt. Zu den Unterzeichnern gehörte auch der Präsident von Eintracht Frankfurt, Mathias Beck.

Bürgermeister: Wollen Kernkompetenz ausbauen

Hintergrund der Kampagne seien die Pläne, auf den für den Windpark vorgesehenen Flächen einen zertifizierten Kur- und Heilwald zu errichten, sagte Weisbecker. «Diese Vision verfolgen wir seit über zwei Jahren.» Ziel sei nicht, einen Windpark zu verhindern, «sondern wir wollen unsere Kernkompetenz durch dieses Leuchtturmprojekt dokumentieren und ausbauen».

Dass Ørsted mit erneuerbaren Energien und Windkraftanlagen Geld verdiene, sei legitim. «Aber diese Pläne stehen nun mal weitgehend allem entgegen, was für unsere zukünftige Entwicklung wichtig ist», so der Bürgermeister. Deshalb werde man «alle rechtlichen Mittel» gegen das Wind-Projekt ausschöpfen. Bad Orb habe wie viele andere Kurorte eine tiefe Krise hinter sich und sei gerade dabei, sich «neu zu erfinden».

Projektentwickler gewann Ausschreibung

Bei den betroffenen Flächen handelt es sich um Staatswald, für den HessenForst zuständig ist. Der Landesbetrieb stellt geeignete Flächen, die in einem Teilregionalplan Energie ausgewählt werden, zur Windenergienutzung zur Verfügung. Der dänische Projektentwickler hatte eine entsprechende Ausschreibung gewonnen.