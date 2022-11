In Bayern wird die Corona-Isolationspflicht abgeschafft. Für positiv auf Corona geteste Personen soll es allerdings eine Maskenpflicht geben.

Eine richtungsweisende Entscheidung rund um die Corona-Pandemie: Bayern schafft die Corona-Isolationspflicht ab. Die Regelung wird zum 16. November auslaufen. Ab dem entsprechenden Mittwoch gilt die fünftägige Isolationspflicht für Corona-Infizierte also nicht mehr. Alle positiv auf Corona getesteten Personen sollen allerdings eine Maske tragen müssen, wenn sie ihre Wohnung verlassen. Das teilte Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) am Freitag in München mit.

Drei weitere Bundesländer heben Isolationspflicht auf

Neben Bayern wollen auch drei weitere Bundesländer die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufheben. Dabei handelt es sich um Schleswig-Holstein, Hessen und Baden-Württemberg. Das erklärte das baden-württembergische Gesundheitsministerium am Freitag.

Laut dem Ministerium sollen die neuen Corona-Regelungen "zeitnah" in Kraft treten. Details sollen in Kürze ausgearbeitet werden. In die Stelle der Isolationspflicht sollen einige Corona-Maßnahmen treten. Die Länder werden "angepasst verpflichtende Schutzmaßnahmen wie eine begrenzte Maskenpflicht positiv getesteter Personen sowie dringende Empfehlungen einführen" ist in der Mitteilung aus Stuttgart zu lesen.

Bayern schafft Corona-Isolationspflicht ab – "neue Phase im Umgang mit der Pandemie"

"Wir läuten eine neue Phase im Umgang mit der Pandemie ein", sagte Manne Lucha (Grüne), Gesundheitsminister von Baden-Württemberg. Bei diesem Schritt berufen sich die vier Bundesländer laut des baden-württembergischen Ministeriums "auf Erfahrungen aus Nachbarländern wie Österreich, wo es seit Sommer 2022 absonderungsersetzende Schutzmaßnahmen gibt".

Aus diesen Erfahrungen seien keine negativen Erkenntnisse bekannt: "Zurückgehende Infektionszahlen, eine wirksame Schutzimpfung, eine Basisimmunität innerhalb der Bevölkerung von mehr als 90 Prozent, in der Regel keine schweren Krankheitsverläufe sowie wirksame antivirale Medikamente rechtfertigen aus Sicht der Länder, diesen Schritt zeitnah zu gehen."