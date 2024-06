"Becoming Karl Lagerfeld": Folgen, Besetzung, Handlung und alle Infos zur Serie

Disney+ zeigt eine neue Serie rund um Karl Lagerfeld. Hier gibt es alle Informationen rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Stream und einen Trailer.

"Wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren" - dieser Ausspruch wird häufig dem deutschen Modeschöpfer Karl Lagerfeld zugeschrieben. Gut, dass er das so nie gesagt hat, sonst würde sich der Modezar beim Gedanken daran, dass sich nun Zuschauer weltweit eine Serie über sein Lebenswerk zu Hause bequem in der Jogginghose ansehen können, wahrscheinlich im Grabe umdrehen.

Denn nach Lagerfelds Tod im Februar 2019 gibt es auf Disney+ nun eine sechsteilige Serie über sein Leben in der Pariser Modewelt der 70er Jahre.

Sie wollen wissen, seit wann es "Becoming Lagerfeld" zu sehen gibt, wie viele Episoden die Serie hat, welche Schauspieler mitspielen, worum genau es geht und wo man die Folgen ansehen kann? Kein Problem, hier gibt es alle Informationen rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream. Außerdem haben wir auch einen Trailer im Angebot.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Das war der Starttermin von "Becoming Karl Lagerfeld"

Starttermin der neuen Serie auf Disney+ war der 7. Juni 2024. Seitdem stehen die Episoden online zum Streaming bereit.

Handlung von "Becoming Karl Lagerfeld" - Darum geht es in der Serie

Die Serie spielt nach Angaben von Disney+ im Paris, Rom und Monaco der 1970er Jahre und begleitet den damals etwa 40 Jahren alten Lagerfeld bei seinem ehrgeizigen Plan, Modezar zu werden. "Becoming Karl Lagerfeld" zeigt also den beruflichen Aufstieg Lagerfelds in der Pariser Couture. Aber auch die private Lebens- und Liebesgeschichte des Modeschöpfers zwischen "ausschweifenden Partys und destruktiven Leidenschaften" wird erzählt.

Mit dabei sind berühmte Zeitgenossen wie Yves Saint Laurent und sowie Lagerfelds Lebenspartner Jacques de Bascher de Beaumarchais. Mit Saint Laurent verband Lagerfeld eine jahrelange berufliche Rivalität, die dann auch ins Private überging, als de Bascher zeitweise Saint Laurents Liebhaber wurde. Auch das wird in der Serie thematisiert.

Lesen Sie dazu auch

Besetzung von "Becoming Karl Lagerfeld": Das sind die Schauspieler im Cast

Den deutschen Zuschauerinnen und Zuschauern dürfte vor allem ein Gesicht besonders bekannt vorkommen: Die Hauptrolle Karl Lagerfeld übernimmt der deutsch-spanische Schauspieler Daniel Brühl. Der wurde 2003 durch seine Rolle in "Good Bye, Lenin!" bekannt und spielte seitdem sowohl in deutschen als auch in spanischen und US-amerikanischen Filmproduktionen mit. So war er zum Beispiel in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" zu sehen, übernahm 2013 die Rolle des Niki Lauda im Motorsportfilm "Rush - Alles für den Sieg" und spielte zuletzt im mehrfach mit dem British Academy Award ausgezeichneten "Im Westen Nichts Neues" mit.

Regie geführt haben bei der Serie "Becoming Karl Lagerfeld" Jérôme Salle und Audrey Estrougo.

Das sind die Schauspieler und Schauspielerinnen im Cast von "Becoming Karl Lagerfeld" im Überblick:

Schauspieler Rolle Daniel Brühl Karl Lagerfeld Agnès Jaoui Gaby Aghion Théodore Pellerin Jacques de Bascher Alex Lutz Pierre Bergé Julia Faure Francine Crescent Jeanne Damas Paloma Picasso Arnaud Valois Yves Saint Laurent Théodora Breux Anita Briey Geoffrey Carlassare Geoffrey le Majordome Giorgia Sinicorni Carla Fendi Laura Masci Anna Fendi Paul Spera Andy Warhol Sunnyi Melles Marlene Dietrich Lisa Kreuzer Elisabeth Lagerfeld Victoire Du Bois Anne de Bascher Féodor Atkine Antony de Bascher

Episoden von "Becoming Karl Lagerfeld": Die Folge der Serie

Laut IMDb hat "Becoming Karl Lagerfeld" sechs Folgen, die alle zum Serienstart am 7. Juni 2024 veröffentlicht wurden. Die Titel der einzelnen Episoden:

Folge 1: "Söldner des Prêt-à-Porter"

Folge 2: "Haben Sie einen Stil?"

Folge 3: "Schloss Penhoë"

Folge 4: "Schlechtes Ansehen"

Folge 5: "Die Hochzeit des Jahrhunderts"

Folge 6: " Monaco ?"

So kann man "Becoming Karl Lagerfeld" im Stream ansehen

In Deutschland läuft das Streaming von "Becoming Karl Lagerfeld" über den Anbieter Disney+. Um auf die Inhalte der Streamingplattform zuzugreifen, benötigt man ein Abonnement. Dafür gibt es aktuell (Juni 2024) drei verschiedene Optionen: Das günstigste Paket kostet 5,99 Euro, hier wird allerdings auch Werbung gezeigt. Die günstigste Streaming-Option ohne Werbung kostet bei Disney+ aktuell 8,99 Euro im Monat. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Anbieters. Neben "Becoming Karl Lagerfeld" gibt es auf Disney+ übrigens auch andere Serien wie "The Acolyte" und "Doctor Who".

Trailer zu Serie "Becoming Karl Lagerfeld"

Wer sich noch nicht ganz sicher ist, ob "Becoming Karl Lagerfeld" dem eigenen Seriengeschmack entspricht, der kann sich im Trailer einen ersten Eindruck verschaffen: