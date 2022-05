BeReal: Die neue Social-Media-App

Keine Influencer, kein Feed, kein Chat - BeReal will vor allem eines nicht sein: eine weitere Social Media Plattform. Gerade bei der jüngeren Generation gewinnt die Foto-App immer mehr an Beliebtheit. Doch was hat es damit auf sich?

Eigentlich ist BeReal gar nicht so neu. 2020 veröffentlichte der Franzose Alexis Barreyat, der schon als Video-Produzent für GoPro gearbeitet hat, die Social Media-App.

Doch gerade bei der Generation Z wird die Foto-App immer beliebter und klettert in den App-Charts immer weiter nach oben. Denn statt bearbeiteter Bilder, wie bei Instagram, oder inszenierter Videos, wie bei Tiktok, wird bei BeReal das "echte Leben" gezeigt.

Was ist BeReal?

BeReal versteht sich selbst als die "einfachste Fotosharing-App, um einmal am Tag dein echtes Leben mit deinen Freunden zu teilen". Statt ewigem Posen für das perfekte Foto, hat man bei der französischen App nur zwei Minuten Zeit, um ein Foto zu machen.

Video: SAT.1

Anders als bei Instagram oder Tiktok geht es nicht darum, Follower und sich möglichst perfekt in Szene zu setzen. Sondern darum, Freunde am Alltag teilhaben zu lassen. BeReal soll laut den Anbietern "nicht noch so Social Media App" darstellen.

Wie funktioniert BeReal?

Statt einfach ein Foto aus der Galerie hochzuladen, bekommen die Nutzerinnen und Nutzer eine Push-Benachrichtigung aufs Smartphone. Diese bekommen alle gleichzeitig, zu irgendeiner Tageszeit.

Ab diesem Zeitpunkt haben sie dann zwei Minuten Zeit, um einen Schnappschuss aufzunehmen und zu verschicken. Um möglichst authentisch zu sein, wird dabei ein Foto mit der Front- als auch der Hauptkamera aufgenommen.

Wer die App herunterlädt, muss zunächst den Namen, das Geburtsdatum und die Telefonnummer angeben. Nach der Bestätigungs-SMS geht es los.

BeReal erinnert an Snapchat-Stories

Die verschickten Fotos bleiben 24 Stunden für Freunde sichtbar. Man selbst sieht auf seinem Profil alle geteilten Bilder. Generell erinnert die Idee sehr an Snapchat-Stories, die auch nur 24 Stunden sichtbar sind. Nur die Chatfunktion fehlt. Stattdessen kann man mittels "RealMoji" auf die Fotos der Freunde reagieren.

Natürlich kann man auch nicht ganz so spontane Fotos hochladen. Doch diese werden mit "late" vermerkt. Einem Stempel dafür, dass man vielleicht doch nicht ganz so authentisch war.

BeReals aus aller Welt

Ähnlich wie bei der Karte auf Snapchat kann man auch BeReals aus aller Welt anschauen. Durch die Discovery-Funktion kann man so in den Alltag der Menschen in Brasilien, Australien oder auch einfach in Deutschland reinschauen.