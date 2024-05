Erlanger Bergkirchweih 2024: Termin, Öffnungszeiten, Reservierung, Fahrgeschäfte und Anfahrt

Die Erlanger Bergkirchweih findet auch 2024 wieder statt. Hier gibt es alle Infos rund um Termin, Öffnungszeiten, Reservierung und zu den Fahrgeschäften.

Die Erlanger Bergkirchweih blickt mittlerweile auf eine über 250-jährige Tradition zurück: Aus einem Pfingstmarkt, der im Jahr 1755 erstmals stattfand, entwickelte sich das heutzutage älteste Bierfest der Welt. Jährlich zieht die Erlanger Bergkirchweih um Pfingsten herum mehrere hunderttausend Menschen an, nicht selten wird dabei auch die Marke von einer Million Besucher erreicht.

Mit diesen Zahlen ist die Bergkirchweih das drittgrößte Volksfest in Bayern. Grundsätzlich genießt es neben dem Münchner Oktoberfest den Ruf als eines der schönsten und ältesten Volksfeste der Welt. Es dauert in der Regel zwölf Tage und findet unter freiem Himmel statt, nämlich auf dem Gelände rund um den Erlanger Burgberg. Anlass des Festes ist übrigens das Patrozinium der Altstädter Dreifaltigkeitskirche, das an Trinitatis, dem Sonntag nach Pfingsten, mit einem Gottesdienst auf dem Kirchweihgelände begangen wird.

Von wann bis wann findet die Bergkirchweih in Erlangen statt? Wie sieht es mit Öffnungszeiten und Reservierung aus und welche Fahrgeschäfte gibt es? Die wichtigsten Infos rund um das Volksfest haben wir hier für Sie.

Erlanger Bergkirchweih 2024: Der Termin

Traditionell beginnt die Erlanger Bergkirchweih am Donnerstag vor Pfingsten um 17 Uhr. In diesem Jahr fällt der Start des Volksfestes somit auf Donnerstag, den 16. Mai 2024. Eröffnet wird die Bergkirchweih durch den Oberbürgermeister der Stadt Erlangen, der das Bier um Punkt 17 Uhr auf einer Tribüne vor dem Henninger Keller ansticht. Anschließend kann das Fest bis einschließlich Montag, den 27. Mai 2024, täglich besucht werden.

Am letzten Tag wird die Bergkirchweih üblicherweise mit dem sogenannten Bierbegräbnis beendet: Festwirte und ihre Helfer ziehen mit Schaufeln sowie einem letzten Fass Festbier durch die Menge, um dieses feierlich zu begraben. Auch die Besucher verabschieden sich auf traditionelle Art und Weise, indem sie zu dem Lied "Lili Marleen" weiße Taschentücher schwingen.

Das sind die Öffnungszeiten bei der Erlanger Bergkirchweih 2024

Nach der Eröffnung kann die Erlanger Bergkirchweih täglich besucht werden. Montags bis samstags öffnet das Volksfest von 10 bis 23 Uhr seine Tore für Besucher, an Sonn- und Feiertagen geht es schon um 9.30 Uhr los.

Hier einmal alle regulären und gesonderten Öffnungszeiten bei der Erlanger Bergkirchweih 2024 im Überblick:

Montag bis Samstag: 10 bis 23 Uhr

Sonn- und Feiertage : 9.30 bis 23 Uhr

: 9.30 bis 23 Uhr Donnerstag, 16. Mai 2024 (Eröffnung): 17 bis 23 Uhr

Sonntag, 26. Mai 2024 (Berg-Gottesdienst am Erichkeller): 9 bis 23 Uhr

Offiziell endet das Volksfest am 27. Mai 2024 um 23 Uhr, es ist aber davon auszugehen, dass das Programm am letzten Tag noch etwas länger andauern wird.

Reservierung und Anfahrt bei der Erlanger Bergkirchweih 2024

Der Besuch des Volksfestes ist an sich kostenlos, es ist also nicht nötig, Tickets zu buchen. Allerdings empfiehlt es sich, vorab einen Tisch in einem der Bierkeller zu reservieren. Gerade am Pfingstwochenende und am sogenannten Erlanger Dienstag, wenn alle Erlanger Firmen auf der Bergkirchweih zugegen sind, herrscht viel Betrieb und Sitzgelegenheiten sind dementsprechend knapp. Reservierungen klären Besucher am besten direkt mit dem jeweiligen Keller.

Diese Keller laden 2024 zum Verweilen ein:

Entla's Keller

Erich Keller

Hübner Keller

Niklas Keller

Hofbräu Keller

Henninger Keller

Steinbach Keller

Keller Tucher Keller

Birkners Keller

Altstädter Schießhaus

Hartmann Keller

Weller Keller

Helbig Keller

Goldmann Keller

Die Anfahrt bei der Erlanger Bergkirchweih ist unkompliziert, sofern man nicht mit dem Auto anreist. Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln bietet sich an, da der Bahnhof Erlangen lediglich zwischen 20 und 30 Minuten zu Fuß vom Festgelände entfernt ist. Für Besucher aus der Region gibt der VGN ein eigenes Ticket nur zur Bergkirchweih heraus.

Wer aus der näheren Umgebung von Erlangen kommt, kann den Weg zur Bergkirchweih bequem mit dem Fahrrad zurücklegen. Parkmöglichkeiten für Autofahrer sind derweil sehr begrenzt - das Gelände rund um die Bergkirchweih ist weitläufig abgesperrt und außerdem Parkverbotszone. Eine Option ist der Großparkplatz hinter dem Bahnhof, angesichts der hohen Besucherzahlen sollte man jedoch rechtzeitig da sein, um sich einen Stellplatz zu sichern.

Erlanger Bergkirchweih 2024: Das sind die Fahrgeschäfte

Eine besondere Attraktion auf der Bergkirchweih ist das große Kettenkarussell. In rund 55 Metern Höhe können schwindelfreie Besucher ihre Runden drehen und die Bergkirchweih aus der Vogelperspektive betrachten. Zudem gibt es wie immer ein Riesenrad, Autoscooter, kleinere Karussells sowie eine Geisterbahn.

Die Fahrgeschäfte bei der Erlanger Bergkirchweih 2024 im Überblick: