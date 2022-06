Verurteilung in Los Angeles: Gefallener TV-Star muss erneut ins Gefängnis

Der einstige Kult-TV-Star Bill Cosby muss allem Anschein nach den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Eine Jury hat ihn erneut schuldig gesprochen.

Bill Cosby (84) ist erneut des sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden worden. Eine Jury aus acht Frauen und vier Männern sah es am Dienstag als erwiesen an, dass der gefallene US-Komiker und Schauspieler die heute 64-jährige Klägerin in der Playboy-Mansion in Los Angeles missbrauchte, als sie 16 Jahre alt war.

Der Anfang Juni eröffnete Zivilprozess fand an einem Gericht in Santa Monica (Kalifornien) statt. Der Schauspieler selbst war nicht erschienen, hatte die Vorwürfe stattdessen über seinen Verteidiger zurückweisen lassen. Der Klägerin sprach die Jury umgerechnet knapp 475.000 Euro zu.

Bill-Cosby-Urteil: Einstiger TV-Star muss zurück ins Gefängnis

Die Frau hatte die Vorwürfe bereits 2014 erhoben. Zu einem Strafprozess kam es nicht, weil der Vorfall bereits verjährt war. Weil die Frau zu dem Zeitpunkt aber minderjährig war, kann sie heute noch zivilrechtlich mit Schadenersatzansprüchen gegen Bill Cosby vorgehen.

Das Zivilverfahren war ausgesetzt worden, als Cosby im US-Staat Pennsylvania 2017 strafrechtlich belangt wurde. Über 60 Frauen hatten dem Schauspieler sexuelle Übergriffe vorgeworfen, welche der weltbekannte Entertainer stets zurückgewiesen hatte.

2018 war Cosby bereits wegen sexueller Nötigung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. In dem Prozess ging es um einen Fall von 2004. Daraufhin hatte er etwa drei Jahre in Haft verbracht, als das höchste Gericht des US-Bundesstaates im Juni 2021 die Verurteilung überraschenderweise aufgrund eines Verfahrensfehlers kippte - Cosby kam auf freien Fuß.

Lesen Sie dazu auch

Bill Cosby: Früher weltbekannter TV-Papa - heute Sexualstraftäter

Der heute 84-Jährige galt einst als Superstar und durch seine "Bill Cosby Show" Amerikas Vorzeige-Vater. Für Millionen gehörten seine Gags gepaart mit herzerwärmenden Geschichten des Alltags im Fernsehen zum Pflichtprogramm - auch in Deutschland.

Viele Auszeichnungen und Anerkennungen seiner langen Karriere sind jedoch längst passé. Das Kennedy Center in Washington widerrief Ehrungen, die Oscar-Akademie schloss Bill Cosby aus. Der Schuldspruch 2018 machte Cosby zum ersten verurteilten Prominenten in Zeiten der #MeToo-Bewegung, noch bevor bei Produzent Harvey Weinstein die Handschellen klickten.

Viele Jahre lang gab es auch Missbrauchsvorwürfe gegen einen einstigen Superstar der Musik. Ende 2021 wurde Sänger R. Kelly schuldig gesprochen - und wird noch viel Zeit im Gefängnis verbringen. (dpa/wah)