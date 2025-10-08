Bisherige Dschungelcamp-Gewinner bei IBES - von Costa Cordalis bis Lucy Diakovska

Es gab schon so einige Dschungelcamp-Gewinner. In der ersten Staffel im Jahr 2004 wurde der mittlerweile verstorbene Sänger Costa Cordalis zum Gewinner gekrönt. Ihm folgten Promis wie Désirée Nick, Brigitte Nielsen, Jenny Frankhauser. In der 17. Staffel im Jahr 2024 wurde Lucy Diakovska zur Dschungelkönigin gekürt. 2025 lief die 18. Staffel der Show, in der Lilly Becker zur Königin gekrönt wurde.

Welche Kandidaten haben das Camp aber in den 17 Staffeln zuvor als Gewinner verlassen? Wir geben einen Überblick. Außerdem erinnern wir auch noch einmal daran, welche Teilnehmer in den einzelnen Jahren überhaupt dabei waren und welchen Platz sie geholt haben – also wie lange sie im Camp bleiben durften.

Hier gibt es die Infos in der Übersicht.

Alle Dschungelcamp-Gewinner: Dschungelkönige von 2004 bis 2023

Staffel 1, 2004: Costa Cordalis

Im Jahr 2004 lief das Dschungelcamp zum ersten Mal. Damals musste Daniel Küblböck die meisten Prüfungen durchstehen - unter anderem in einem gläsernen Sarg mit Tausenden Kakerlaken. Der Gewinner war am Ende aber ein anderer: Der 2019 verstorbene Costa Codalis wurde zum ersten Dschungelkönig gekrönt.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Costa Cordalis Lisa Fitz Daniel Küblböck Caroline Beil Werner Böhm Mariella Ahrens Susan Stahnke Antonia Langsdorf Carlo Thränhardt Dustin Semmelrogge

Icon vergrößern Costa Cordalis war 2004 der erste Dschungelcamp-Gewinner. Foto: Frank May, dpa (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Costa Cordalis war 2004 der erste Dschungelcamp-Gewinner. Foto: Frank May, dpa (Archiv)

Staffel 2, 2004: Désirée Nick

Ebenfalls im Jahr 2004 folgte direkt die zweite Staffel. Damals setzte sich Kabarettistin Désirée Nick durch, die auch die meisten Dschungelprüfungen bestritten hatte.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Désirée Nick Isabel Varell Willi Herren Jimmy Hartwig Carsten Spengemann Heydi Núñez Gómez Harry Wijnvoord Nadja abd el Farrag Fabrice Morvan Dolly Buster

Icon vergrößern Désirée Nick Foto: Malte Christians, dpa (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Désirée Nick Foto: Malte Christians, dpa (Archiv)

Staffel 3, 2008: Ross Antony

Vier Jahre dauerte es, bis das Dschungelcamp mit einer dritten Staffel fortgesetzt wurde. Damals setzte sich der frühere "Bro'Sis"-Sänger Ross Antony durch.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Ross Antony Michaela Schaffrath Bata Illic Isabel Edvardsson Eike Immel Barbara Herzsprung DJ Tomekk Björn-Hergen Schimpf Julia Biedermann Lisa Bund

Icon vergrößern Ross Antony Foto: Bodo Schackow, dpa (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ross Antony Foto: Bodo Schackow, dpa (Archiv)

Staffel 4, 2009: Ingrid van Bergen

Der Sender RTLhatte 2009 auf seiner Website zuerst als Scherz Thomas Gottschalk, Angelina Jolie und Pamela Anderson als Kandidaten angegeben. Die tatsächlichen Teilnehmer waren das natürlich nicht. Gewinnerin der Staffel 4 war die damals 77 Jahre alte Schauspielerin Ingrid van Bergen.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Ingrid van Bergen Lorielle London Nico Schwanz Gundis Zámbó Giulia Siegel Günther Kaufmann Christina Lugner Norbert Schramm Peter Bond Michael Meziani

Icon vergrößern Ingrid van Bergen Foto: Axel Heimken, dpa (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ingrid van Bergen Foto: Axel Heimken, dpa (Archiv)

Staffel 5, 2011: Peer Kusmagk

2010 war das eigentlich geplante Dschungelcamp abgesagt worden - seit 2011 läuft die Sendung aber jährlich auf RTL. In der fünften Staffel sicherte sich Ex-GZSZ-Star Peer Kusmagk den Titel als Dschungelkönig.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Peer Kusmagk Katy Karrenbauer Thomas Rupprath Jay Khan Sänger Indira Weis Mathieu Carrière Rainer Langhans Sarah Knappik Gitta Saxx Eva Jacob Frank "Froonck" Matthée

Icon vergrößern Peer Kusmagk Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Peer Kusmagk Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Archiv)

Staffel 6, 2012: Brigitte Nielsen

Im Jahr 2012 litten die Kandidaten im Dschungelcamp unter Überschwemmungen. RTL dachte sogar über einen Abbruch der Staffel nach. Die Sendung konnte aber doch zu Ende geführt werden. Am Ende gewann Schauspielerin Brigitte Nielsen.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Brigitte Nielsen Kim Gloss Rocco Stark Micaela Schäfer Vincent Raven Aílton Radost Bokel Marlene „Jazzy“ Tackenberg Ramona Leiß Daniel Lopes Martin Kesici

Icon vergrößern Brigitte Nielsen Foto: Sören Stache, dpa (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Brigitte Nielsen Foto: Sören Stache, dpa (Archiv)

Staffel 7, 2013: Joey Heindle

Nach dem Tod von Moderator Dirk Bach war unklar, ob es 2013 wirklich eine Staffel geben würde. RTL entschied sich aber dafür. Seitdem moderiert Daniel Hartwich an der Seite von Sonja Zietlow. Von den elf Kandidaten der siebten Staffel ging der Sieg an DSDS-Sänger Joey Heindle.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Joey Heindle Olivia Jones Claudelle Deckert Fiona Erdmann Patrick Nuo Georgina Bülowius Iris Klein Allegra Curtis Arno Funke Klaus Baumgart Silva Gonzalez Helmut Berger

Icon vergrößern Joey Heindle Foto: Frank Rumpenhorst, dpa (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Joey Heindle Foto: Frank Rumpenhorst, dpa (Archiv)

Staffel 8, 2014: Melanie Müller

2014 sorgte Michael Wendler für eine Premiere: Er war der erste Kandidat, der zuerst freiwillig das Dschungelcamp verließ und dann zurück wollte - was ihm RTL allerdings nicht erlaubte. Am Ende gab es eine Dschungelkönigin: Ex-Bachelor-Kandidatin Melanie Müller.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Melanie Müller Larissa Marolt Jochen Bendel Tanja Schumann Winfried Glatzeder Marco Angelini Gabriella De Almeida Rinne Mola Adebisi Julian F. M. Stoeckel Corinna Drews Michael Wendler

Icon vergrößern Melanie Müller Foto: Jan Woitas, dpa (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Melanie Müller Foto: Jan Woitas, dpa (Archiv)

Staffel 9, 2015: Maren Gilzer

Die frühere "Glücksrad-Fee" und Schauspielerin Maren Gilzer überzeugte 2015 die Zuschauer am meisten. Damit wurde sie zur neunten Dschungelkönigin gekrönt.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Maren Gilzer Jörn Schlönvoigt Tanja Tischewitsch Rolf "Rolfe" Scheider Aurelio Savina Walter Freiwald Rebecca Siemoneit-Barum Sara Kulka Benjamin Boyce Patricia Blanco Angelina Heger

Icon vergrößern Maren Gilzer Foto: Daniel Reinhardt, dpa (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Maren Gilzer Foto: Daniel Reinhardt, dpa (Archiv)

Staffel 10, 2016: Menderes Bagci

2016 gab es erstmals zwölf Kandidaten. Mit dabei war auch wieder die Gewinnerin aus dem Jahr 2012: Brigitte Nielsen hatte sich über die Sonder-Ausgabe "Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!" für eine erneute Teilnahme qualifiziert. Die Krone konnte sie aber nicht noch einmal holen. Dschungelcamp-Gewinner war "DSDS"-Dauergast Menderes Bagci.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Menderes Bağcı Sophia Wollersheim Thorsten Legat Helena Fürst Jürgen Milski Brigitte Nielsen Nathalie Volk Ricky Harris Jenny Elvers David Ortega Rolf Zacher Gunter Gabriel

Icon vergrößern Menderes Bagci Foto: Jens Kalaene, dpa (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Menderes Bagci Foto: Jens Kalaene, dpa (Archiv)

Staffel 11, 2017: Marc Terenzi

Auch 2017 nahmen wieder zwölf Kandidaten am Dschungelcamp teil. Die elfte Staffel konnte Sänger Marc Terenzi für sich entscheiden.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Marc Terenzi Hanka Rackwitz Florian Wess Thomas Häßler Kader Loth Jens Büchner Alexander "Honey" Keen Gina-Lisa Lohfink Nicole Mieth Markus Majowski Sarah Joelle Jahnel Franziska "Fräulein Menke"

Icon vergrößern Marc Terenzi Foto: Patrick Seeger, dpa (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Marc Terenzi Foto: Patrick Seeger, dpa (Archiv)

Staffel 12, 2018 - Jenny Frankhauser

Schon 2017 wurde bestätigt, dass es mindestens drei weitere Dschungelcamp-Staffeln geben wird. Damit wurde Anfang 2018 die zwölfte Staffel gezeigt, die Katzenberger-Halbschwester Jenny Frankhauser gewann.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Jenny Frankhauser Daniele Negroni Tina York David Friedrich Matthias Mangiapane Kattia Vides Natascha Ochsenknecht Tatjana Gsell Ansgar Brinkmann Sydney Youngblood Sandra Steffl Giuliana Farfalla

Icon vergrößern Jenny Frankhauser Foto: Britta Pedersen, dpa (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jenny Frankhauser Foto: Britta Pedersen, dpa (Archiv)

Staffel 13, 2019 - Evelyn Burdecki

2019 holte Evelyn Burdecki die Krone. Nach der Sendung gab die zu: "Es gab ganz oft die Situation, dass ich dachte: Es geht nicht mehr." Sie sei aber glücklich, durchgehalten zu haben. Das zeige, dass man nur an sich glauben müsse.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Icon vergrößern Evelyn Burdecki Foto: Britta Pedersen, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Evelyn Burdecki Foto: Britta Pedersen, dpa

Staffel 14, 2020 - Prince Damien

Das Dschungelcamp 2020 wurde von Buschbränden in Australien überschattet. Der Sänger Prince Damien kündigte daher nach seinem Sieg an, 20.000 Euro von seinen 100.000 Euro Preisgeld für die Betroffenen zu spenden.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Prince Damien Sven Ottke Daniela Büchner Markus Reinecke Raúl Richter Elena Miras Claudia Norberg Anastasiya Avilova Sonja Kirchberger Toni Trips Marco Cerullo Günther Krause

Icon vergrößern Prince Damien verlässt das Dschungelcamp als König - und spendet für Australien. Foto: Stefan Menne/TVNOW/RTL/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Prince Damien verlässt das Dschungelcamp als König - und spendet für Australien. Foto: Stefan Menne/TVNOW/RTL/dpa

Staffel 15, 2022 - Filip Pavlovic

2022 hat das Dschungelcamp zum ersten Mal nicht wie in Staffel 1 bis 14 im australischen Dschungel, sondern in Südafrika in der Nähe des Kruger-Nationalparks stattgefunden. Pandemiebedingt konnte RTL 2021 nur eine "Dschungelshow" präsentieren, welche in Deutschland aufgezeichnet wurde. Filip Pavlovic gewann die Show und konnte sich dadurch ein Ticket für das Dschungelcamp 2022 sichern, welches er ebenfalls als Gewinner verlassen hat.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Filip Pavlovic Eric Stehfest Manuel Flickinger Harald Glööckler Peter Althof Anouschka Renzi Linda Nobat Tina Ruland Jasmin Herren Tara Tabitha Jana Youssefian

Icon vergrößern Der "Dschungelkönig" Filip Pavlovic sitzt auf seinem Thron. Foto: Stefan Menne/RTL/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der "Dschungelkönig" Filip Pavlovic sitzt auf seinem Thron. Foto: Stefan Menne/RTL/dpa

Staffel 16, 2023 - Djamila Rowe

Djamila Rowe war eigentlich nur als Nachrückerin für Martin Semmelrogge ins Dschungelcamp 2023 eingezogen. Mit viel Selbstironie punktete sie aber bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Am Ende wurde sie zur Dschungelkönigin gekrönt und fragte erstmal ungläubig, ob man sich verzählt habe.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Djamila Rowe Luigi "Gigi" Birofio Lucas Cordalis Jolina Mennen Cosimo Citiolo Papis Loveday Claudia Effenberg Cecilia Asoro Jana Pallaske Tessa Bergmeier Markus Mörl Verena Kerth

Icon vergrößern Djamila Rowe sitzt nach dem Sieg beim RTL-Dschungelcamp 2023 mit ihrer Krone auf ihrem Thron. Neben ihr stehen Moderatorin Sonja Zietlow (r) und Moderator Jan Köppen. Foto: Stefan Thoyah/RTL, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Djamila Rowe sitzt nach dem Sieg beim RTL-Dschungelcamp 2023 mit ihrer Krone auf ihrem Thron. Neben ihr stehen Moderatorin Sonja Zietlow (r) und Moderator Jan Köppen. Foto: Stefan Thoyah/RTL, dpa

Staffel 17, 2024 - Lucy Diakovska

Vielleicht haben die Zuschauer die Leistung bei der besonders ekligen Final-Prüfung belohnt oder einfach wegen ihres sympathischen und nahbaren Auftritts im Dschungel für die "No Angels" Sängerin angerufen: Lucy Diakovska setzt sich gegen Twenty4Tim und Leyla Lahouar durch und wurde zur Dschungelkönigin 2024 gewählt.

Die Platzierungen aller Teilnehmer:

Lucy Diakovska Leyla Lahouar Twenty4Tim Fabio Knez Mike Heiter Kim Virgina Felix von Jascheroff Heinz Hoenig David Odonkor Anya Elsner Sarah Kern Cora Schumacher

Icon vergrößern Lucy Diakovska (Mitte) ist die Dschungelkönigin der 17. Staffel im Jahr 2024. Foto: RTL / Stefan Thoyah Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lucy Diakovska (Mitte) ist die Dschungelkönigin der 17. Staffel im Jahr 2024. Foto: RTL / Stefan Thoyah

Staffel 18, 2025 - Lilly Becker

Lilly Becker war 2025 Teilnehmerin der 18. Staffel von IBES und konnte sich am Ende den Titel der Dschungelkönigin sichern. Die 48-jährige Niederländerin, bekannt als Model und Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker, überzeugte im Camp mit Durchhaltevermögen und Ehrgeiz. Im großen Finale setzte sie sich schließlich gegen Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss und Reality-Star Alessia Herren durch und feierte gemeinsam mit ihrem Sohn Amadeus ihren Sieg.

Die Platzierungen aller Teilnehmer:

Lilly Becker Pierre Sanoussi-Bliss Alessia Herren Timur Ülker Edith Stehfest Maurice Dziwak Anna-Carina Woitschack Jörg Dahlmann Sam Dylan Nina Bott Yeliz Koc Jürgen Hingsen

Icon vergrößern Oranje erobert Australien: Lilly Becker, niederländisches Model und Ex-Frau von Boris Becker, siegt bei «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!». Foto: RTL/dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Oranje erobert Australien: Lilly Becker, niederländisches Model und Ex-Frau von Boris Becker, siegt bei «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!». Foto: RTL/dpa (Archivbild)