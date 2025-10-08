Icon Menü
Bisherige Dschungelcamp-Gewinner: Alle Dschungelkönige von Staffel 1 bis 18

Dschungelkönige

Bisherige Dschungelcamp-Gewinner bei IBES - von Costa Cordalis bis Lucy Diakovska

Wer waren die bisherigen Gewinner beim Dschungelcamp? Wir geben eine Übersicht über die 18 Dschungelkönige von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“.
    • |
    • |
    Die Dschungelkönigin, hier im Bild aus Staffel 18, ist Lilly Becker. Hier gibt es einen Überblick über alle Gewinnerinnen und Gewinner von Staffel 1 bis 18.
    Die Dschungelkönigin, hier im Bild aus Staffel 18, ist Lilly Becker. Hier gibt es einen Überblick über alle Gewinnerinnen und Gewinner von Staffel 1 bis 18. Foto: RTLd, dpa (Archivbild)

    Es gab schon so einige Dschungelcamp-Gewinner. In der ersten Staffel im Jahr 2004 wurde der mittlerweile verstorbene Sänger Costa Cordalis zum Gewinner gekrönt. Ihm folgten Promis wie Désirée Nick, Brigitte Nielsen, Jenny Frankhauser. In der 17. Staffel im Jahr 2024 wurde Lucy Diakovska zur Dschungelkönigin gekürt. 2025 lief die 18. Staffel der Show, in der Lilly Becker zur Königin gekrönt wurde.

    Welche Kandidaten haben das Camp aber in den 17 Staffeln zuvor als Gewinner verlassen? Wir geben einen Überblick. Außerdem erinnern wir auch noch einmal daran, welche Teilnehmer in den einzelnen Jahren überhaupt dabei waren und welchen Platz sie geholt haben – also wie lange sie im Camp bleiben durften.

    Hier gibt es die Infos in der Übersicht.

    Alle Dschungelcamp-Gewinner: Dschungelkönige von 2004 bis 2023

    Staffel 1, 2004: Costa Cordalis

    Im Jahr 2004 lief das Dschungelcamp zum ersten Mal. Damals musste Daniel Küblböck die meisten Prüfungen durchstehen - unter anderem in einem gläsernen Sarg mit Tausenden Kakerlaken. Der Gewinner war am Ende aber ein anderer: Der 2019 verstorbene Costa Codalis wurde zum ersten Dschungelkönig gekrönt.

    Diese Plätze holten die Teilnehmer:

    1. Costa Cordalis
    2. Lisa Fitz
    3. Daniel Küblböck
    4. Caroline Beil
    5. Werner Böhm
    6. Mariella Ahrens
    7. Susan Stahnke
    8. Antonia Langsdorf
    9. Carlo Thränhardt
    10. Dustin Semmelrogge
    Costa Cordalis war 2004 der erste Dschungelcamp-Gewinner.
    Costa Cordalis war 2004 der erste Dschungelcamp-Gewinner. Foto: Frank May, dpa (Archiv)

    Staffel 2, 2004: Désirée Nick

    Ebenfalls im Jahr 2004 folgte direkt die zweite Staffel. Damals setzte sich Kabarettistin Désirée Nick durch, die auch die meisten Dschungelprüfungen bestritten hatte.

    Diese Plätze holten die Teilnehmer:

    1. Désirée Nick
    2. Isabel Varell
    3. Willi Herren
    4. Jimmy Hartwig
    5. Carsten Spengemann
    6. Heydi Núñez Gómez
    7. Harry Wijnvoord
    8. Nadja abd el Farrag
    9. Fabrice Morvan
    10. Dolly Buster
    Désirée Nick
    Désirée Nick Foto: Malte Christians, dpa (Archiv)

    Staffel 3, 2008: Ross Antony

    Vier Jahre dauerte es, bis das Dschungelcamp mit einer dritten Staffel fortgesetzt wurde. Damals setzte sich der frühere "Bro'Sis"-Sänger Ross Antony durch.

    Diese Plätze holten die Teilnehmer:

    1. Ross Antony
    2. Michaela Schaffrath
    3. Bata Illic
    4. Isabel Edvardsson
    5. Eike Immel
    6. Barbara Herzsprung
    7. DJ Tomekk
    8. Björn-Hergen Schimpf
    9. Julia Biedermann
    10. Lisa Bund
    Ross Antony
    Ross Antony Foto: Bodo Schackow, dpa (Archiv)

    Staffel 4, 2009: Ingrid van Bergen

    Der Sender RTLhatte 2009 auf seiner Website zuerst als Scherz Thomas Gottschalk, Angelina Jolie und Pamela Anderson als Kandidaten angegeben. Die tatsächlichen Teilnehmer waren das natürlich nicht. Gewinnerin der Staffel 4 war die damals 77 Jahre alte Schauspielerin Ingrid van Bergen.

    Diese Plätze holten die Teilnehmer:

    1. Ingrid van Bergen
    2. Lorielle London
    3. Nico Schwanz
    4. Gundis Zámbó
    5. Giulia Siegel
    6. Günther Kaufmann
    7. Christina Lugner
    8. Norbert Schramm
    9. Peter Bond
    10. Michael Meziani
    Ingrid van Bergen
    Ingrid van Bergen Foto: Axel Heimken, dpa (Archiv)

    Staffel 5, 2011: Peer Kusmagk

    2010 war das eigentlich geplante Dschungelcamp abgesagt worden - seit 2011 läuft die Sendung aber jährlich auf RTL. In der fünften Staffel sicherte sich Ex-GZSZ-Star Peer Kusmagk den Titel als Dschungelkönig.

    Diese Plätze holten die Teilnehmer:

    1. Peer Kusmagk
    2. Katy Karrenbauer
    3. Thomas Rupprath
    4. Jay Khan Sänger
    5. Indira Weis
    6. Mathieu Carrière
    7. Rainer Langhans
    8. Sarah Knappik
    9. Gitta Saxx
    10. Eva Jacob
    11. Frank "Froonck" Matthée
    Peer Kusmagk
    Peer Kusmagk Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Archiv)

    Staffel 6, 2012: Brigitte Nielsen

    Im Jahr 2012 litten die Kandidaten im Dschungelcamp unter Überschwemmungen. RTL dachte sogar über einen Abbruch der Staffel nach. Die Sendung konnte aber doch zu Ende geführt werden. Am Ende gewann Schauspielerin Brigitte Nielsen.

    Diese Plätze holten die Teilnehmer:

    1. Brigitte Nielsen
    2. Kim Gloss
    3. Rocco Stark
    4. Micaela Schäfer
    5. Vincent Raven
    6. Aílton
    7. Radost Bokel
    8. Marlene „Jazzy“ Tackenberg
    9. Ramona Leiß
    10. Daniel Lopes
    11. Martin Kesici
    Brigitte Nielsen
    Brigitte Nielsen Foto: Sören Stache, dpa (Archiv)

    Staffel 7, 2013: Joey Heindle

    Nach dem Tod von Moderator Dirk Bach war unklar, ob es 2013 wirklich eine Staffel geben würde. RTL entschied sich aber dafür. Seitdem moderiert Daniel Hartwich an der Seite von Sonja Zietlow. Von den elf Kandidaten der siebten Staffel ging der Sieg an DSDS-Sänger Joey Heindle.

    Diese Plätze holten die Teilnehmer:

    1. Joey Heindle
    2. Olivia Jones
    3. Claudelle Deckert
    4. Fiona Erdmann
    5. Patrick Nuo
    6. Georgina Bülowius
    7. Iris Klein
    8. Allegra Curtis
    9. Arno Funke
    10. Klaus Baumgart
    11. Silva Gonzalez
    12. Helmut Berger
    Joey Heindle
    Joey Heindle Foto: Frank Rumpenhorst, dpa (Archiv)

    Staffel 8, 2014: Melanie Müller

    2014 sorgte Michael Wendler für eine Premiere: Er war der erste Kandidat, der zuerst freiwillig das Dschungelcamp verließ und dann zurück wollte - was ihm RTL allerdings nicht erlaubte. Am Ende gab es eine Dschungelkönigin: Ex-Bachelor-Kandidatin Melanie Müller.

    Diese Plätze holten die Teilnehmer:

    1. Melanie Müller
    2. Larissa Marolt
    3. Jochen Bendel
    4. Tanja Schumann
    5. Winfried Glatzeder
    6. Marco Angelini
    7. Gabriella De Almeida Rinne
    8. Mola Adebisi
    9. Julian F. M. Stoeckel
    10. Corinna Drews
    11. Michael Wendler
    Melanie Müller
    Melanie Müller Foto: Jan Woitas, dpa (Archiv)

    Staffel 9, 2015: Maren Gilzer

    Die frühere "Glücksrad-Fee" und Schauspielerin Maren Gilzer überzeugte 2015 die Zuschauer am meisten. Damit wurde sie zur neunten Dschungelkönigin gekrönt.

    Diese Plätze holten die Teilnehmer:

    1. Maren Gilzer
    2. Jörn Schlönvoigt
    3. Tanja Tischewitsch
    4. Rolf "Rolfe" Scheider
    5. Aurelio Savina
    6. Walter Freiwald
    7. Rebecca Siemoneit-Barum
    8. Sara Kulka
    9. Benjamin Boyce
    10. Patricia Blanco
    11. Angelina Heger
    Maren Gilzer
    Maren Gilzer Foto: Daniel Reinhardt, dpa (Archiv)

    Staffel 10, 2016: Menderes Bagci

    2016 gab es erstmals zwölf Kandidaten. Mit dabei war auch wieder die Gewinnerin aus dem Jahr 2012: Brigitte Nielsen hatte sich über die Sonder-Ausgabe "Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!" für eine erneute Teilnahme qualifiziert. Die Krone konnte sie aber nicht noch einmal holen. Dschungelcamp-Gewinner war "DSDS"-Dauergast Menderes Bagci.

    Diese Plätze holten die Teilnehmer:

    1. Menderes Bağcı
    2. Sophia Wollersheim
    3. Thorsten Legat
    4. Helena Fürst
    5. Jürgen Milski
    6. Brigitte Nielsen
    7. Nathalie Volk
    8. Ricky Harris
    9. Jenny Elvers
    10. David Ortega
    11. Rolf Zacher
    12. Gunter Gabriel
    Menderes Bagci
    Menderes Bagci Foto: Jens Kalaene, dpa (Archiv)

    Staffel 11, 2017: Marc Terenzi

    Auch 2017 nahmen wieder zwölf Kandidaten am Dschungelcamp teil. Die elfte Staffel konnte Sänger Marc Terenzi für sich entscheiden.

    Diese Plätze holten die Teilnehmer:

    1. Marc Terenzi
    2. Hanka Rackwitz
    3. Florian Wess
    4. Thomas Häßler
    5. Kader Loth
    6. Jens Büchner
    7. Alexander "Honey" Keen
    8. Gina-Lisa Lohfink
    9. Nicole Mieth
    10. Markus Majowski
    11. Sarah Joelle Jahnel
    12. Franziska "Fräulein Menke"
    Marc Terenzi
    Marc Terenzi Foto: Patrick Seeger, dpa (Archiv)

    Staffel 12, 2018 - Jenny Frankhauser

    Schon 2017 wurde bestätigt, dass es mindestens drei weitere Dschungelcamp-Staffeln geben wird. Damit wurde Anfang 2018 die zwölfte Staffel gezeigt, die Katzenberger-Halbschwester Jenny Frankhauser gewann.

    Diese Plätze holten die Teilnehmer:

    1. Jenny Frankhauser
    2. Daniele Negroni
    3. Tina York
    4. David Friedrich
    5. Matthias Mangiapane
    6. Kattia Vides
    7. Natascha Ochsenknecht
    8. Tatjana Gsell
    9. Ansgar Brinkmann
    10. Sydney Youngblood
    11. Sandra Steffl
    12. Giuliana Farfalla
    Jenny Frankhauser
    Jenny Frankhauser Foto: Britta Pedersen, dpa (Archiv)

    Staffel 13, 2019 - Evelyn Burdecki

    2019 holte Evelyn Burdecki die Krone. Nach der Sendung gab die zu: "Es gab ganz oft die Situation, dass ich dachte: Es geht nicht mehr." Sie sei aber glücklich, durchgehalten zu haben. Das zeige, dass man nur an sich glauben müsse.

    Diese Plätze holten die Teilnehmer:

    1. Evelyn Burdecki
    2. Felix van Deventer
    3. Peter Orloff
    4. Sandra Kiriasis
    5. Bastian Yotta
    6. Chris Töpperwien
    7. Doreen Dietel
    8. Leila Lowfire
    9. Gisele Oppermann
    10. Tommi Piper
    11. Sibylle Rauch
    12. Domenico de Cicco
    Evelyn Burdecki
    Evelyn Burdecki Foto: Britta Pedersen, dpa

    Staffel 14, 2020 - Prince Damien

    Das Dschungelcamp 2020 wurde von Buschbränden in Australien überschattet. Der Sänger Prince Damien kündigte daher nach seinem Sieg an, 20.000 Euro von seinen 100.000 Euro Preisgeld für die Betroffenen zu spenden.

    Diese Plätze holten die Teilnehmer:

    1. Prince Damien
    2. Sven Ottke
    3. Daniela Büchner
    4. Markus Reinecke
    5. Raúl Richter
    6. Elena Miras
    7. Claudia Norberg
    8. Anastasiya Avilova
    9. Sonja Kirchberger
    10. Toni Trips
    11. Marco Cerullo
    12. Günther Krause
    Prince Damien verlässt das Dschungelcamp als König - und spendet für Australien.
    Prince Damien verlässt das Dschungelcamp als König - und spendet für Australien. Foto: Stefan Menne/TVNOW/RTL/dpa

    Staffel 15, 2022 - Filip Pavlovic

    2022 hat das Dschungelcamp zum ersten Mal nicht wie in Staffel 1 bis 14 im australischen Dschungel, sondern in Südafrika in der Nähe des Kruger-Nationalparks stattgefunden. Pandemiebedingt konnte RTL 2021 nur eine "Dschungelshow" präsentieren, welche in Deutschland aufgezeichnet wurde. Filip Pavlovic gewann die Show und konnte sich dadurch ein Ticket für das Dschungelcamp 2022 sichern, welches er ebenfalls als Gewinner verlassen hat.

    Diese Plätze holten die Teilnehmer:

    1. Filip Pavlovic
    2. Eric Stehfest
    3. Manuel Flickinger
    4. Harald Glööckler
    5. Peter Althof
    6. Anouschka Renzi
    7. Linda Nobat
    8. Tina Ruland
    9. Jasmin Herren
    10. Tara Tabitha
    11. Jana Youssefian
    Der "Dschungelkönig" Filip Pavlovic sitzt auf seinem Thron.
    Der "Dschungelkönig" Filip Pavlovic sitzt auf seinem Thron. Foto: Stefan Menne/RTL/dpa

    Staffel 16, 2023 - Djamila Rowe

    Djamila Rowe war eigentlich nur als Nachrückerin für Martin Semmelrogge ins Dschungelcamp 2023 eingezogen. Mit viel Selbstironie punktete sie aber bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Am Ende wurde sie zur Dschungelkönigin gekrönt und fragte erstmal ungläubig, ob man sich verzählt habe.

    Diese Plätze holten die Teilnehmer:

    1. Djamila Rowe
    2. Luigi "Gigi" Birofio
    3. Lucas Cordalis
    4. Jolina Mennen
    5. Cosimo Citiolo
    6. Papis Loveday
    7. Claudia Effenberg
    8. Cecilia Asoro
    9. Jana Pallaske
    10. Tessa Bergmeier
    11. Markus Mörl
    12. Verena Kerth
    Djamila Rowe sitzt nach dem Sieg beim RTL-Dschungelcamp 2023 mit ihrer Krone auf ihrem Thron. Neben ihr stehen Moderatorin Sonja Zietlow (r) und Moderator Jan Köppen.
    Djamila Rowe sitzt nach dem Sieg beim RTL-Dschungelcamp 2023 mit ihrer Krone auf ihrem Thron. Neben ihr stehen Moderatorin Sonja Zietlow (r) und Moderator Jan Köppen. Foto: Stefan Thoyah/RTL, dpa

    Staffel 17, 2024 - Lucy Diakovska

    Vielleicht haben die Zuschauer die Leistung bei der besonders ekligen Final-Prüfung belohnt oder einfach wegen ihres sympathischen und nahbaren Auftritts im Dschungel für die "No Angels" Sängerin angerufen: Lucy Diakovska setzt sich gegen Twenty4Tim und Leyla Lahouar durch und wurde zur Dschungelkönigin 2024 gewählt.

    Die Platzierungen aller Teilnehmer:

    1. Lucy Diakovska
    2. Leyla Lahouar
    3. Twenty4Tim
    4. Fabio Knez
    5. Mike Heiter
    6. Kim Virgina
    7. Felix von Jascheroff
    8. Heinz Hoenig
    9. David Odonkor
    10. Anya Elsner
    11. Sarah Kern
    12. Cora Schumacher
    Lucy Diakovska (Mitte) ist die Dschungelkönigin der 17. Staffel im Jahr 2024.
    Lucy Diakovska (Mitte) ist die Dschungelkönigin der 17. Staffel im Jahr 2024. Foto: RTL / Stefan Thoyah

    Staffel 18, 2025 - Lilly Becker

    Lilly Becker war 2025 Teilnehmerin der 18. Staffel von IBES und konnte sich am Ende den Titel der Dschungelkönigin sichern. Die 48-jährige Niederländerin, bekannt als Model und Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker, überzeugte im Camp mit Durchhaltevermögen und Ehrgeiz. Im großen Finale setzte sie sich schließlich gegen Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss und Reality-Star Alessia Herren durch und feierte gemeinsam mit ihrem Sohn Amadeus ihren Sieg.

    Die Platzierungen aller Teilnehmer:

    1. Lilly Becker
    2. Pierre Sanoussi-Bliss
    3. Alessia Herren
    4. Timur Ülker
    5. Edith Stehfest 
    6. Maurice Dziwak
    7. Anna-Carina Woitschack
    8. Jörg Dahlmann
    9. Sam Dylan
    10. Nina Bott
    11. Yeliz Koc 
    12. Jürgen Hingsen
    Oranje erobert Australien: Lilly Becker, niederländisches Model und Ex-Frau von Boris Becker, siegt bei «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!».
    Oranje erobert Australien: Lilly Becker, niederländisches Model und Ex-Frau von Boris Becker, siegt bei «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!». Foto: RTL/dpa (Archivbild)
