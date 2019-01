17:23 Uhr

Sandra Kiriasis: Das ist die Bobpilotin im Dschungel Panorama

Sandra Kiriasis ist beim "Dschungelcamp" 2019 dabei. Die Bobpilotin hat bei Kälte schon viele Titel geholt. Jetzt kann sie sich im heißen Dschungel beweisen.

Bobpilotin Sandra Kiriasis hat in ihrem Leben schon viele Titel gewonnen. Unter anderem holte sie Gold und Silber bei Olympia, wurde siebenmal Weltmeisterin, sechsmal Europameisterin und siegte bei Dutzenden Weltcups. Jetzt soll ein weiterer Titel dazukommen: Dschungelkönigin 2019.

Eigentlich fühlt Sandra Kiriasis sich bei Schnee und Eis wohl - im Dschungelcamp 2019 muss sie beweisen, dass sie auch bei Hitze schwierige Aufgaben meistern kann. Vor dem Start der Sendung räumte die 44-Jährige im Interview mit RTL ein, dass sie noch keine großen Spinnen und Schlangen auf der Hand hatte. Sie zeigte sich aber überzeugt davon, dass sie die Dschungelprüfungen trotzdem gut überstehen wird: "Wenn man weiß: Es geht darum, was zu essen zu bekommen, wächst man über sich hinaus und macht das einfach."

Außerdem scherzt die Sportlerin in dem Interview, dass so manche Zuschauer denken werden: "Ach guck mal, so sieht die ohne Helm aus." Schließlich ist Sandra Kiriasis dem deutschen Publikum vor allem als Bobpilotin bekannt.

Dschungelcamp 2019: Sandra Kiriasis feierte als Bobpilotin große Erfolge

Sandra Kiriasis war in ihrem Leben schon früh zum Wintersport gekommen. Schon im Alter von fünf Jahren begann sie mit dem Langlauf und wechselte in jungen Jahren zuerst zum Rennrodeln und dann zum Bobsport.

In ihrer Karriere als Profisportlerin gewann sie nicht nur viele Titel, sondern auch die Sympathien der Wintersport-Zuschauer. Sie mischte im Fernsehen auch mehrmals bei der Wok-WM von Stefan Raab mit, bei der sie zweimal Gold und zweimal Silber holen konnte.

Im Juli 2014 beendete die heute 44-Jährige ihre Profi-Karriere. Kurzzeitig trainierte sie das Frauen-Bobteam von Jamaika, bei den Olympischen Winterspielen im Jahr 2018 kam es aber zu Überwerfungen mit dem Bobverband des Landes, die zu ihrer Entlassung führten. Bis heute sind die genauen Hintergründe unklar - vielleicht erzählt Sandra Kiriasis ja mal bei einem Lagerfeuer-Gespräch im Dschungelcamp 2019 ihre Sicht der Dinge.

Steckbrief: Sandra Kiriasis im Porträt

Geboren am: 4. Januar 1975 in Dresden

4. Januar 1975 in Dresden Beruf : Bobpilotin

: Bobpilotin Berühmt geworden durch : viele Erfolge als Profi-Sportlerin

: viele Erfolge als Profi-Sportlerin Ziel im Dschungelcamp 2019: Dschungelkönigin werden - und damit den nächsten Titel holen

