Passagierflugzeug landet nach Bombendrohung in Paderborn

Bombendrohung über den Wolken: Ein Flugzeug auf dem Weg nach London musste in Paderborn zwischenlanden. Die Polizei startete einen größeren Einsatz.

Ein Passagierflugzeug, das sich auf dem Weg von Polen nach London befand, ist in der Nacht zum Montag in Paderborn außerplanmäßig zwischengelandet. Grund für die Landung war eine Bombendrohung, welche das Flugzeug betroffen haben soll. Alle Passagiere und die Besatzung wurden in der Nacht in das Flughafengebäude gebracht. Die Polizei teilte mit, dass für sie "keine Gefahr" bestehe. Sie sprach von einem größeren Einsatz, welcher am Montagmorgen zunächst noch andauerte.

Bombendrohung: Flugzeug landet in Paderborn

Nach der Landung wurde das Flugzeug von speziell ausgebildeten Hunden durchsucht. In der Maschine sei bis zum frühen Morgen nichts Verdächtiges gefunden worden sein. Das teilte eine Sprecherin der Polizei der dpa mit. Hintergründe der Bombendrohung blieben zunächst unklar. Die Warnung soll von der polnischen Flugsicherung erfolgt sein.

Die Maschine war laut Angaben der Polizei am Sonntagabend in Posen gestartet, der fünfgrößten Stadt Polens, welche sich im Westen des Landes befindet. Nach Anweisungen der betroffenen ungarischen Fluggesellschaft landete Passagierflugzeug dann um 22.05 Uhr am Flughafen Paderborn-Lippstadt. Der Airport wurde in der Folge gesperrt. Die Sperrung hielt bis zum frühen Morgen an, wurde dann gegen 5.30 Uhr aufgehoben. Ein Flugzeug soll zuvor auf den Flughafen in Düsseldorf umgeleitet worden sein.

An Bord der Maschine sollen sich 199 Passagiere und sieben Crewmitglieder befunden haben. Sie werden betreut und sollen nach Möglichkeit in nahe Hotels gebracht werden.

