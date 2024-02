Literatur auf TikTok: „Liebesromane sind endlich raus aus der Schmuddelecke“

Die Autorin Kathinka Engel spricht auf TikTok über ihre Romane. Doch #booktok ist für sie mehr als Buchwerbung, der Trend hat sogar feministische Aspekte.

Ernst blickt Kathinka Engel in die Kamera. Sie hat etwas zu beichten. „Ich habe mit dem Mann meiner besten Freundin geschlafen“, erzählt sie mit sichtlich schlechtem Gewissen. Doch es ist nicht Kathinka, die hier spricht, sondern die Figur Bonnie aus ihrem New-Adult-Roman „Love is bold“. Immer wieder schlüpft die Autorin, die in München geboren und in Augsburg aufgewachsen ist, in die Rollen ihrer Romanfiguren, erzählt aus ihren Büchern und lädt die Videos mit dem #booktok auf der Videoplattform TikTok hoch.

Dort findet man inzwischen fast 29 Millionen Beiträge unter dem Hashtag, der Trend ist schon lange nicht mehr wegzudenken von der Plattform. In kurzen Videos mit Titeln wie „Bücher, die du in deinen 20ern lesen musst“, „Bücher, die ich nicht weglegen konnte“ oder „Bücher, die den Hype wert sind“ sprechen Userinnen und User vor perfekt sortierten Bücherregalen mit pastellfarbenem Inhalt über ihre Lieblingsbücher. Meist sind es Frauen unter 30, die das Lesen von beliebten New-Adult-Romanen für sich entdecken. Damit sind Bücher gemeint, die sich explizit an junge Menschen zwischen 16 und 30 wenden. Auf TikTok bewerten sie Neuerscheinungen oder Klassiker, zeigen ihre Bücherregale oder spielen Szenen aus ihren Lieblingsbüchern nach. Doch auch Verlage, Buchhandlungen und Autoren und Autorinnen nutzen den Trend inzwischen für sich.

Kathinka Engel war nominiert für die TikTok Book Awards 2023

„Ich kam eigentlich nur aus Fomo (fear of missing out, also Angst, etwas zu verpassen, Anm. d. Red.) dazu“, erzählt Engel und lacht. In den USA entstand der #booktok bereits Ende 2020 und ist seitdem auch in Deutschland zu einer der größten und beliebtesten Seiten auf TikTok geworden. Das wollte die Autorin nicht verpassen. „TikTok macht es möglich, eine große Zielgruppe zu erreichen, die sonst die Bücher nicht finden würden“, sagt Engel.

Besonders am Anfang sei es unangenehm gewesen, in die verschiedenen Rollen ihrer Bücher zu schlüpfen. „Das ist nicht meine Komfortzone", sagt sie lachend. TikTok sei etwas, in das sie erst habe hineinwachsen müssen. Inzwischen ist sie eine der beliebtesten deutschen Autorinnen auf TikTok, 2023 war sie nominiert für die ersten TikTok Book Awards. Auch wenn es ihr Spaß mache, mit ihren Leserinnen in Kontakt zu treten, sei der Konkurrenzdruck auf der Plattform hoch. Deshalb entschied sie sich Ende letzten Jahres selbst für eine TikTok-Pause.

Liebesgeschichten haben das Potenzial, gesellschaftlich relevante Themen zu verhandeln

Andererseits finde sie am Trend Booktok „absolut großartig, dass junge Frauen endlich eine Plattform gefunden haben, auf der sie ohne Scham über die Bücher reden, die sie wirklich gerne lesen“, sagt Engel. Denn meist sind es romantische Geschichten, die auf TikTok besonders viral gehen. Der Trend sei ein Gegengewicht zur vorherrschenden Meinung über Liebesromane. Lange sei das Lesen und Schreiben von solchen Büchern schambehaftet gewesen, mit TikTok ändere sich das. „Diese Gesellschaft neigt dazu, Dinge, die von Frauen für Frauen sind, zu belächeln und abzuwerten“, sagt Engel.

Lesen Sie dazu auch

Doch Frauen hätten nie aufgehört, gerne Liebesgeschichten zu lesen. Auch auf TikTok sind besonders Genres wie New Adult oder Romantasy, eine Mischung aus Romance und Fantasy, beliebt. Frauen können sich mit den jungen Protagonistinnen identifizieren und so der Realität entfliehen. Liebesgeschichten hätten sich in den letzten Jahren aber auch stark verändert. Neben Eskapismus gehe es in den Büchern inzwischen auch um gesellschaftlich relevante Themen wie Feminismus oder mentale Gesundheit.

Ist Booktok eine feministische Bewegung?

Ist Booktok dann schon eine feministische Bewegung? So weit würde Kathinka Engel nicht gehen: „Es gibt feministische Aspekte, aber auch genau gegenteilige.“ Immer wieder werden auch Bücher gehypt, in denen Frauen objektifiziert oder toxische Beziehungen normalisiert würden. Dennoch wird klar: Liebesgeschichten sind mehr als das platte Klischee, sie haben das Potenzial, auch komplexe Themen zu verhandeln und junge Frauen zu inspirieren.

Ein zentraler Aspekt der modernen Liebesromane, die ihren Platz auf TikTok finden, ist der „Spice“, also das Level an Erotik in den Romanen, gerne auf TikTok mithilfe von Chilischoten bewertet. Dennoch seien die Liebesromane deshalb nicht zu Erotikromanen geworden. Bei Erotikromanen stehe die Handlung im Hintergrund, bei modernen Liebesromanen sind Kuss- und Sexszenen relevant für die Geschichte. Dazu kommt, dass New-Adult-Romane im Gegensatz zu vielen Pornos, Liebesfilmen oder Erotikromanen die weibliche Lust adressierten und nicht nur auf die Interessen heterosexueller Männer abgestimmt seien. „Liebesromane und Spice sind endlich raus aus der Schmuddelecke“, sagt Engel. Sie selbst hätte in ihrer Jugend gerne solche Romane gelesen, um besser artikulieren zu können, was einem selbst gefällt. „Ich finde das sexuell emanzipatorisch wahnsinnig wertvoll für junge Frauen“, sagt die Autorin.

Kathinka Engel fing an zu schreiben, um mehr starke Frauenrollen in Romane zu holen

Für Kathinka Engel war es einer der Gründe, selbst mit dem Schreiben zu beginnen, dass sie selbst mehr starke Frauenrollen lesen und jungen Frauen Sexszenen vermitteln wollte, in denen es um weibliche Lust geht. „Damals ging es in Liebesromanen noch oft darum, dass irgendwelche Alpha-Männer den Frauen die Welt erklären“, sagt sie. So behandeln auch ihre eigenen Bücher Themen wie mentale Gesundheit, Schuld oder schwierige Familiendynamiken sowie immer auch die gewisse Menge an „Spice“. Ihre zuletzt veröffentlichte Dilogie handelt von einem arroganten Filmstar und einer Studentin, die sich nicht ausstehen können und sich dann doch ineinander verlieben, eine klassische „Haters-to-Lovers-Story“. Der erste Teil landete direkt auf Platz acht der Spiegel-Bestsellerliste, ihr neuester Roman soll im April erscheinen.