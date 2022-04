Die Geschworenen haben entschieden: Boris Becker ist schuldig

Boris Becker wurde in London für schuldig in mehreren Anklagepunkten befunden. Der Tennis-Legende droht nun eine Haftstrafe.

Boris Becker ist schuldig. Die Geschworenen haben die deutsche Tennis-Legende am Freitag in mehreren Anklagepunkten für schuldig befunden. In dem Londoner Strafprozess ging es um 24 Anklagepunkte, nach denen Becker dem Insolvenzverwalter Teile seines Vermögens vorenthalten habe.

Becker-Prozess: Alle 24 Anklagepunkte und mögliche Strafen

Nun liegt das Schicksal von Becker in den Händen der Richterin. Ihm droht eine Haftstrafe.

Mehr in Kürze an dieser Stelle...

