Zwei unbewohnte Häuser brennen in Nordhessen - hoher Schaden

Gleich zwei leerstehende Häuser haben in den frühen Morgenstunden in Nordhessen gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach in einem unbewohnten dreistöckigen Mehrfamilienhaus in Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg) ein Feuer aus. Die Flammen richteten ersten Schätzungen zufolge einen Schaden im sechsstelligen Bereich an, so ein Polizeisprecher. Dabei bildete sich laut Mitteilung so viel Rauch, dass zwei Bewohner des benachbarten Gebäudes ihr Haus verlassen mussten.

In Reinhardshagen im Landkreis Kassel brannte zudem ein unbewohntes Einfamilienhaus. Warum die Brände ausbrachen, sei noch unklar. Am Morgen waren die Feuerwehrleute immer noch damit beschäftigt, die Flammen zu löschen.