Brand in Ubstadt-Weiher: Wohnung brennt aus

In Ubstadt-Weiher in Baden-Württemberg ist am Freitagnachmittag eine Wohnung vollständig ausgebrannt.

Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr ist in Ubstadt-Weiher bei Bruchsal in Baden-Württemberg eine Wohnung vollständig ausgebrannt. Der Brand in der Waldstraße wurde wohl in einem Zimmer im Erdgeschoss absichtlich gelegt - davon geht die Polizei in Karlsruhe derzeit aus. Die Beamten schließen eine Beziehungstat derzeit nicht aus, die Ermittlungen dauern aber an.

Nach Brand in Ubstadt-Weiher: Polizei sucht Verdächtigen

Laut Polizei werde derzeit nach einem 44-jährigen Mann gesucht, den die Polizei als möglichen Brandstifter in Verdacht hat. Bei der Suche ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Bei dem Brand wurde offenbar niemand verletzt. Die betroffene Wohnung ist allerdings vorerst nicht mehr bewohnbar und auch die angrenzende Wohnung sei vom Qualm mitbetroffen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz und konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern.

