Hoher Schaden nach Wohnhausbrand in Nordhessen

Auf etwa 150.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden nach einem Wohnhausbrand im nordhessischen Bad Wildungen. Ein Stockwerk des Mehrfamilienhauses in der dicht bebauten Altstadt stand am Montagabend in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde demnach wegen der Rauchgase sicherheitshalber evakuiert, aber es wurde niemand verletzt.

Bis in die Nacht hinein löschten Feuerwehrleute laut der Mitteilung die Flammen. Das Haus sei vorerst nicht mehr bewohnbar. Noch sei unklar, was den Brand ausgelöst habe. Die Kriminalpolizei ermittele.