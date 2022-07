Bremer SV - Schalke 04 live im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Stream

Der Bremer SV trifft im DFB-Pokal heute auf Schalke 04. Hier erfahren Sie alles rund um Übertragung live im TV und Stream, Termin und Bilanz. Außerdem finden Sie einen Liveticker.

Sportfreunde aufgepasst! Die Fußball-Saison startet 2022/2023 in eine neue Runde. Auch im DFB-Pokal werden wieder neue Partien ausgetragen. Der Sieger der vergangenen DFB-Pokal-Saison ist RB Leipzig. Das Finale wird jedes Jahr im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

Aufgrund der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die die laufende Saison der Vereine unterbrechen wird, finden die diesjährigen Spiele der ersten Runde des DFB-Pokals früher als üblich statt.

In der ersten Runde treffen der Bremer SV und Schalke 04 aufeinander. Wird es die Partie live im Free-TV zu sehen geben? Wird ein kostenpflichtiger Stream für die Übertragung benötigt? Dieser Artikel liefert Ihnen alle wichtigen Informationen zur Übertragung und liefert einen Liveticker, der neben der Aufstellung auch den Spielverlauf und die Ergebnisse bereithält.

Bremer SV - Schalke 04 im DFB-Pokal 2022/2023: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Ausgetragen wird die Partie der ersten Runde des DFB-Pokals zwischen dem Bremer SV und Schalke 04 in Oldenburg - nicht im Stadion der Bremer, denn dieses ist zu klein für diese Partie. Anpfiff ist heute um 13.00 Uhr.

Bremer SV vs. Schalke 04 gratis im Free-TV? Übertragung live im TV oder Stream?

Wie in den vergangenen Jahr zuvor, sicherte sich auch in dieser Saison Sky die Rechte für die Übertragung der DFB-Pokal-Spiele. Daher wird auch die Partie Bremer SV gegen Schalke 04 vom kostenpflichtigen Streaming-Anbieter übertragen. Grundsätzlich werden bei Sky alle Spiele des DFB-Pokals ausgestrahlt.

Vereinzelt werden auch DFB-Pokal-Spiele von den Sendern ARD und ZDF übertragen. Die Partie zwischen Viktoria Köln und dem FC Bayern München wird beispielsweise im Free-TV zu sehen sein.

Hier erhalten Sie einen Überblick zur Übertragung:

Spiel: Bremer SV vs. Schalke 04 , 1. Runde, DFB-Pokal 2022/2023

Bremer SV vs. , 1. Runde, DFB-Pokal 2022/2023 Datum: Sonntag, 31. Juli 2022

Sonntag, 31. Juli 2022 Uhrzeit: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Ort: Walle, Bremen

Walle, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/2023: Bremer SV vs. Schalke 04 live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

Unser Datencenter liefert Ihnen alle Infos zum DFB-Pokal 2022/2023. Wir haben für Sie einen Liveticker, der Ihnen alle Highlights zum Spiel zwischen dem Bremer SV und Schalke 04 liefert - Aufstellungen, Tore, Spielstand und Ergebnisse. Auch die aktuellen Termine des DFB-Pokals sind enthalten.

Bremer SV gegen Schalke 04 im DFB-Pokal 2022/2023: Infos und Bilanz

Der Bremer SV gründete sich am 1. Januar 1906 im Westen von Bremen. Die Traditionsfarben sind blau-weiß. Der ursprüngliche Name des Vereins war "Bremer Ballspielverein" und wurde 1920 abgelegt. Seither nennt sich der Verein "Bremer Sportverein". In der Saison 2006/07 wurde der Bremer SV Meister der Verbandsliga Bremen. In den Jahren 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 und 2018/2019 wurde der Bremer SV Meister in der Bremenliga.

Hier ein paar Eckdaten zum Verein:

Verein: Bremer SV

Bremer SV Gründung: 1. Januar 1906

Der Verein Schalke 04 wurde am 4. Mai 1904 in Gelsenkirchen gegründet. In der vergangenen Saison 2021/2022 spielten die Schalker in der 2. Bundesliga, schafften jedoch den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Mit 65 Punkten aus 34 Spielen sicherten sie sich den 1. Platz und somit den Aufstieg. Folglich stehen die Königsblauen in der neuen Saison in der 1. Bundesliga. Das Stadion von Schalke 04 ist die VELTINS-Arena. Hier ein paar Eckdaten zum Verein: