Britischer Soldat niedergestochen und schwer verletzt

In England ist ein Soldat niedergestochen und schwer verletzt worden. Polizisten nahmen einen 24-Jährigen wegen des Verdachts auf versuchten Mord fest. Die Ermittler seien am Dienstagabend alarmiert worden, teilte die Polizei der Grafschaft Kent mit. Das Opfer sei mit Stichwunden ins Krankenhaus gebracht worden und befinde sich in einem ernsten, aber stabilen Zustand.

Das Motiv für den Angriff ist noch unklar. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge gehen die Ermittler nicht von einem terroristischen Motiv aus. „Derzeit ist die Gegend um den Vorfall abgesperrt und die Ermittlungen zur Klärung der Umstände dauern an. Die Anwohner können mit einer ständigen Polizeipräsenz in der Gegend rechnen“, teilte die Polizei mit. Untersucht werde ein Zusammenhang mit psychischen Problemen.

Premierminister Keir Starmer verurteilt Angriff auf britischen Soldaten

Premierminister Keir Starmer verurteilte den Angriff. „Ich bin schockiert und entsetzt über die Nachrichten, dass ein Soldat in Kent angegriffen wurde“, schrieb der Regierungschef auf der Plattform X. Seine Gedanken seien bei dem Soldaten, seiner Familie und den Streitkräften. „Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung.“

Nach Informationen von PA wurde der Soldat, der zwischen 40 und 50 Jahren alt ist, in der Nähe einer Kaserne in Gillingham angegriffen. Das Opfer sei zur Tatzeit nicht in Uniform gewesen. Ein Zeuge, der dem Soldaten zu Hilfe eilte, sagte der britischen Zeitung The Sun, der Angreifer sei auf einem Motorrad unterwegs gewesen, bevor er auf den Soldaten zugerannt sei und mehrfach auf ihn eingestochen habe.

Zeuge spricht von „Wunden am ganzen Körper“

Das Opfer hatte „Wunden am ganzen Körper“, sagte der Zeuge und fügte hinzu: „Überall war Blut, als ich versuchte, Druck auf seine Wunden auszuüben, bis die Polizei eintraf. Als die Frau des Mannes herauskam und versuchte, den Mann wegzuziehen, hat er nicht einmal versucht, sie zu verletzen.“

Ermittler nahmen ihn später fest und stellten mehrere Messer sicher. „Wir werden weiterhin eng mit der Polizei in Kent zusammenarbeiten, um zu verstehen, was vorgefallen ist, und um die Ermittlungen zu unterstützen“, zitierte die Nachrichtenagentur einen Sprecher der Armee. (mit dpa)