Bürgergeld 2023: Das sollten Sie zu Höhe, Sanktionen und Schonvermögen wissen

Plus Hartz IV ist Geschichte, ab Januar 2023 können Bedürftige das neue Bürgergeld beantragen. Wir erklären, um welche Beträge es geht und wie es funktioniert.

Das Projekt "Bürgergeld" war eine Hängepartie, doch mittlerweile hat der Bundesrat den Weg geebnet: Ab 2023 wird es in Deutschland ein neues Grundeinkommen geben, während Hartz IV der Vergangenheit angehört. Das vorherige System der "Stütze" vom Staat stand in der Kritik, weil einerseits die Leistungen als zu niedrig galten und andererseits das System der Sanktionen überarbeitet werden sollte.