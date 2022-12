Bushido scheitert vor Gericht: Album bleibt auf dem Index

Mehr als sieben Jahre nachdem das Album "Sonny Black" von Bushido auf den Index gesetzt wurde, ist er auch mit einer Verfassungsbeschwerde gescheitert.

Vor mehr als sieben Jahren war das Album "Sonny Black" von Bushido auf den Index gesetzt worden, weil es als jugendgefährdend eingestuft wurde. Damit ist es verboten, das Album Kindern und Jugendlichen zugänglich zu machen, es ihnen gegenüber zu bewerben und zu verbreiten. Der Rapper reichte eine Verfassungsbeschwerde ein – und scheiterte damit.

Bushido scheitert vor Bundesverfassungsgericht

Die Indizierung verletze ihn nicht in seiner Kunstfreiheit, teilte das Bundesverfassungsgericht am Freitag mit. Die Karlsruher Richterinnen und Richter nahmen die Klage deshalb gar nicht zur Entscheidung an. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass die entsprechenden Regelungen im Jugendschutzgesetz verfassungswidrig sein könnten. Es sei kein Grund, dass sich das Nutzungsverhalten wegen des Internets verändert habe. Auf dem Album habe sich Bushido nicht von den unbestritten frauenverachtenden, homophoben und gewaltverherrlichenden Textzeilen distanziert, so das Gericht. Er habe "Sonny Black" als seinen Alias aufgebaut und damit die Identifikation mit diesem Charakter sogar noch gestärkt.

Bushidos Album "Sonny Black" wurde 2015 auf den Index gesetzt

Im April 2015 hatte die Bundesprüfstelle das Album mit 15 Titeln auf die Liste jugendgefährdender Medien gesetzt. Die Begründung: Die Texte würden verrohend wirken, einen kriminellen Lebensstil verherrlichen und Frauen sowie homosexuelle Menschen diskriminieren.

Bushido aktuell in Doku zu sehen

Aktuell ist Bushido in der sechsteiligen Dokumentation "Reset - Zurück ins Leben" bei RTL+ zu sehen. Zwei Jahre lang begleitete ein TV-Team das Leben des 44-Jährigen. Die Doku zeigt den Rapper in seiner größten Krise, inklusive intensiver Einblicke in seine aktuelle Situation.