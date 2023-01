Meistgesuchter Mann Italiens: Chef der Cosa Nostra festgenommen

Der Chef der berüchtigten Cosa Nostra wurde gefasst. Messina Denaro wurde von den Carabinieri in Palermo festgenommen. Er war der meistgesuchte Mann Italiens.

Der meistgesuchte Mann Italiens ist hinter Gittern. Die Carabinieri konnten mit Messina Denaro den Chef der sizilianischen Cosa Nostra festnehmen. Das teilte die italienische Polizei am Montag mit. Der Mafiaboss wurde demnach in Palermo auf Sizilien festgenommen. Jahrzehnte der erfolglosen Fahndung fanden ihr Ende.

Die Festnahme Denaros gelang nach Angaben der Polizei in einer Privatklinik. Der 60-Jährige habe sich in dieser behandeln lassen. Der Mafiaboss hat laut dem Einsatzleiter keinen Widerstand gegen die Festnahme geleistet.

Denaro hatte sich seit rund 30 Jahren auf der Flucht befunden. Denaro soll unter anderem eine Mitverantwortung bei den Morden an den Richtern und Mafia-Fahndern Paolo Borsellino und Giovanni Falcone tragen. Er war für diese und weitere Taten im Jahr 1992 in Abwesenheit zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Italiener soll auch selbst zum Mörder geworden sein. Im Juli 1992 soll er den abtrünnigen Mafioso Vincenzo Milazzo und dessen schwangere Freundin umgebracht haben. Vorgeworfen wird Denaro zudem eine Mittäterschaft bei drei Bombenanschlägen in Mailand, Florenz und Rom. Im Sommer 1993 kamen bei diesen zehn Menschen ums Leben. Mehr als hundert Personen wurden verletzt. Ebenfalls 1993 soll er für die Entführung von Giuseppe Di Matteo verantwortlich gewesen sein. Der Junge wurde von der Mafia 779 Tage festgehalten, um seinen Vater dazu zu bringen, eine Aussage zum Mord an Falcone zurückzuziehen. Letztlich wurde das Kind erdrosselt und in Säure aufgelöst.

Festnahme von Mafiaboss Messina Denaro: Meloni spracht von großem "Sieg für den Staat"

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach auf Instagram von einem "großen Sieg für den Staat". Dieser zeige, dass die italienische Regierung angesichts der Mafia nicht aufgegeben habe. "Mein herzlicher Dank und der der gesamten Regierung gilt den Polizeikräften, insbesondere den Carabinieri Ros, der Nationalen Antimafia-Staatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft von Palermo für die Festnahme des wichtigsten Vertreters der Mafia", schrieb Meloni: "Die Vorbeugung und Bekämpfung der Mafia-Kriminalität, wie die Tatsache beweist, dass die erste Maßnahme der Exekutive das harte Gefängnisregime für Mafiosi betraf, wird auch weiterhin eine der obersten Prioritäten dieser Regierung sein."

Der frühere italienische Ministerpräsident Matteo Renzi sprach auf Twitter von einem "historischen Ergebnis" und einer wunderbaren Nachricht: "Heute ist ein glücklicher Tag".