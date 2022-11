Chinas Raumstation Tiangong: Daten, Fakten und Bedeutung

Der erste Schichtwechsel auf Tiangong ist gelungen. Die Raumstation ist für China von größter Bedeutung. Sie soll aber nur eine Zwischenstation sein.

Schichtwechsel im Orbit. Drei chinesische Taikonauten starteten am 29. November 2022 aus der Wüste Gobi in Richtung Orbit. Das Raumschiff "Shenzhou 15" brachte sie vom Weltraumbahnhof Jiuquan, im Nordwesten der Volksrepublik gelegen, zur Raumstation "Tiangong". Mit Hilfe einer Rakete vom Typ "Langer Marsch 2F", welche sie ins All brachte. In der Nacht zum 30. November dockten die Taikonauten an Tiangong an. Alles lief glatt, beim ersten Schichtwechsel auf Chinas Raumstation. Das lang angelegte Projekt, das auch als Konkurrenz zur Internationalen Raumstation ISS zu verstehen ist, scheint unter einem guten Stern zu stehen.

Tiangong: Bau von Chinas Raumstation fast abgeschlossen

Der Name Tiangong steht für "himmlischer Palast" oder "Himmelspalast". Sie stellt den zentralen Bestandteil der chinesischen Raumfahrt-Strategie dar. Am 29. April 2021 wurde im Weltraum der Startschuss für die Station abgeben. Mit dem Kernmodul Tianhe begann der Aufbau. Es folgten zwei Wissenschaftsmodule im Laufe des Jahres 2022. Sie sind in einer T-Form fest mit dem Kernmodul verbunden. Anfang November 2022 dockte das letzte Modul an der Raumstation an. Bis zum Jahresende 2022 soll der Bau von Tiangong vollständig abgeschlossen sein. Sie trägt als dritte Version den Namen Tiangong 3.

Ende 2023 soll dann in der Nähe von Tiangong noch ein freifliegendes Weltraumteleskop hinzukommen. Ein weiterer Ausbau der Raumstation ist nicht möglich, da sie nicht mehr an Masse zunehmen kann. Grund ist, dass sie ab und an bewegt werden soll.

Raumstation Tiangong: Daten, Fakten und Zahlen

Mit dem Abschluss des Baus soll die Raumstation Tiangong in etwa ein Viertel der Masse der ISS besitzen. Sie soll etwa zehn Jahre lang in Betrieb bleiben und für zahlreiche Forschungen und Experimente genutzt werden. Die Daten und Fakten des "himmlischen Palasts" im Überblick.

Höhe: rund 340 bis 420 Kilometer im erdnahen Orbit

rund 340 bis 420 Kilometer im erdnahen Orbit Bahnneigung: 42°

42° Spannweite: 38,6 Meter

38,6 Meter Länge: 16,6 Meter

16,6 Meter Tiefe: 4,2 Meter

4,2 Meter Rauminhalt: 110 Quadratmeter

110 Quadratmeter Masse: rund 90 Tonnen

rund 90 Tonnen Elektrische Leistung: 38,2 kW

38,2 kW Solarzellenfläche: 574 Quadratmeter

Bedeutung der Raumstation Tiangong für China

China ist bei der Nutzung der Internationalen Raumstation ausgeschlossen. Das liegt an einem entsprechenden Betreiben der USA. In den letzten Jahren und Jahrzehnten formulierte Peking trotzdem ambitionierte Ziele im eigenen Raumfahrtprogramm. Es wurden Milliardensummen in die Hand genommen, um dieses voranzutreiben. Die Chinesen unternahmen mehrere Missionen zum Mond und schickten ein Erkundungsfahrzeug auf den mars.

Die Raumstation Tiangong soll in den nächsten Jahren permanent besetzt sein. Der erste Schichtwechsel im Orbit stellte daher einen wichtigen Meilenstein dar. Auf lange Sicht soll die Station nur eine Zwischenstation sein. Zusammen mit Russland arbeitet China an einer Forschungsstation auf dem Mond. Ein wiederverwendbares Raumschiff könnte bereits 2025 zum Einsatz kommen.