Schauspielerin Cindy Williams ist tot

Sie war bekannt aus TV-Serien und Filmen wie "The Conversation" und "American Graffiti". Nun ist Cindy Williams im Alter von 75 Jahren gestorben.

Cindy Williams ist tot. Das gaben die Kinder der Schauspielerin, Emily und Zak Hudson, am Montag US-Medien bekannt. Die US-Amerikanerin sei nach kurzer Krankheit gestorben. Sie wurde 75 Jahre alt. "Das Ableben unserer liebenswürdigen, lustigen Mutter Cindy Williams hat uns in eine unüberwindliche Trauer gestürzt, die nie wirklich ausgedrückt werden kann", zitiert CNN aus dem Statement der Kinder: "Sie zu kennen und zu lieben war unsere Freude und unser Privileg. Sie war einzigartig, wunderschön, großzügig und besaß einen brillanten Sinn für Humor und einen schillernden Geist, den jeder liebte."

Cindy Williams ist tot: Sie spielte in Filmen wie "American Graffiti" und "The Conversation"

Williams hatte Rollen in einigen bekannten TV-Serien und Filmen gespielt. Ihren ersten Filmerfolg hatte sie in den 1970er-Jahren in "American Graffiti" unter der Regie von George Lucas gefeiert. In der Folge spielte sie auch in dem Krimi "The Conversation" ("Der Dialog") von Francis Ford Coppola. Und zwar an der Seite von Gene Hackman.

Ihren endgültigen Durchbruch hatte Williams dann mit der Sitcom "Laverne & Shirley" gefeiert. Diese lief in den USA von 1976 bis 1983 und wurde zu einem großen Erfolg. Zusammen mit der Schauspielerin Penny Marshall, die auch als Regisseurin arbeitete, begeisterte Williams Massen an Zuschauern. Sie schlüpften in der Sitcom in die Rolle von Mitbewohnerinnen und Freundinnen, die zusammen in einer Brauerei arbeiteten. Marshall verstarb 2018.

Tod von Cindy Williams: Ihr Stern auf dem "Walk of Fame" wird mit Blumen geschmückt

Williams war 1947 in Los Angeles zur Welt gekommen. Ihre Schauspielkarriere hatte sie in Werbespots begonnen, fand aber schnell zum Film. Im Jahr 2004 bekam sie einen Stern auf dem legendären "Walk of Fame". Dieser soll nun zum Andenken mit Blumen geschmückt werden, wie der Verleiher der Plaketten in Hollywood mitteilte.

Williams hinterlässt ihre beiden Kinder Emily und Zak Hudson, die aus ihrer Ehe mit Schauspieler und Musiker Bill Hudson stammen. Im Jahr 2000 war es nach 18 Jahren Ehe zur Scheidung gekommen.

