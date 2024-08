Coldplay-Konzerte in München: So wird das Wetter

Zum vierten Mal in der Bandgeschichte ist Coldplay dieses Jahr zu Gast im Münchner Olympiapark. Am 15., 17. und 18. August stehen die Briten im Olympiastadion auf der Bühne und reihen sich damit in einen Konzertsommer samt Taylor Swift und Adele ein. Hochsommer also, nicht nur, was die musikalischen Gäste in München angeht. Doch hält die sommerliche Hitze auch an – oder sollten Konzertbesucherinnen und Besucher eher mit Regentropfen im Olympiastadion rechnen? Die Wettervorhersage für die Coldplay-Konzerte in München.

Coldplay am 15.08. in München: So wird das Wetter

Während der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag noch für etliche Landkreise in Bayern Hitzewarnungen herausgegeben hat und auch am Mittwoch keine Abkühlung in Sicht ist, nimmt die Temperatur zum ersten Coldplay-Konzert am Donnerstag, 15. August, ab.

Der Tag beginnt bewölkt, wird aber freundlicher. Laut Vorhersage bleibt es überwiegend trocken. In Alpennähe sind vereinzelt Regen und Gewitter möglich. Aktuell sieht es aus, als würde es am Donnerstag in München bei leichtem Sonnenschein trocken bleiben. Am Abend zum Konzert klettert das Thermometer auf 29 Grad – perfektes Open-Air Wetter also.

Wettervorhersage: Coldplay-Konzerte in München werden wohl regnerisch

Am Samstag, 17. August, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach weniger sommerlich. Der Tag beginnt laut DWD bewölkt und mit teils kräftigem Regen. Die Temperatur liegt in München zwischen 23 und 26 Grad. Gegen Abend nimmt die Regenwahrscheinlichkeit jedoch ab. Es ist möglich, dass es zum Konzert trocken bleibt. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte aber einen Regenponcho einpacken. Regenschirme sind im Olympiastadion nicht erlaubt.

Auch am Sonntag, 18. August, sieht es laut aktueller Vorhersage ähnlich in München aus: regnerisch bei Werten zwischen 20 und 23 Grad.

Wer keine Tickets für die Coldplay-Konzerte ergattert hat und der Show vom Olympiaberg aus lauschen möchte, sollte nach aktuellem Stand am besten das Konzert am Donnerstag dafür wählen.