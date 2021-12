Rekordzahl bei Neuinfektionen: Griechenland verschärft Maßnahmen

In Griechenland haben sich so viele Menschen wie noch nie zuvor binnen 24 mit dem Coronavirus infiziert. Die Regierung verkündete neue Maßnahmen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Griechenland hat einen Höchststand erreicht. Von Sonntag auf Montag wurden 9284 Neuninfektionen gemeldet. So viele, wie noch nie zuvor innerhalb von 24 Stunden. Griechenlands Gesundheitsminister Thanos Plevris kündigte schärfere Corona-Maßnahmen an. Die sollen aber erst ab dem 3. Januar gelten.

Würden die Maßnahmen noch vor Silvester verschärft, verlagere sich das Problem wegen der Feiertage in den privaten Raum, sagte Plevris bei einer Pressekonferenz am Montagabend.

Corona in Griechenland: FFP-2-Pflicht kommt wieder

Ab dem 3. Januar muss dann wieder eine FFP-2-Maske im öffentlichen Raum getragen werden. Bars, Tavernen und Kneipen sollen wieder um Mitternacht schließen. Ach wird ein Tanzverbot gelten; die Gäste dürfen nur sitzen und nicht stehen oder tanzen.

Bei Sportveranstaltungen wie Fußballspielen dürfen nur noch zehn Prozent der maximal möglichen Zuschauerzahl ins Stadion. Dabei gibt es auch eine Obergrenze: maximal dürfen dann nur noch 1000 Fans ein Spiel verfolgen. Als letzte Konsequenz könnte es Geisterspiele geben. Die wolle Plevris aber vermeiden. Die strengen Maßnahmen für den Fußball begründete er damit, dass bisherige Begrenzungen für Fußballspiele und ähnliche Sportveranstaltungen nicht immer eingehalten worden seien.

Zur Verbreitung der Omikron-Variante wurden keine gesonderten Angaben gemacht. Offiziellen Angaben zufolge war die Zahl der registrierten Omikron-Fälle am Wochenende auf über 50 gestiegen.

