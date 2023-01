Corona-Regeln in Niedersachsen: Was gilt im Januar 2023?

Auch im neuen Jahr gelten in Deutschland und damit auch in Niedersachsen Corona-Regeln. Die aktuellen Bestimmungen zu Quarantäne und Maskenpflicht, lesen Sie hier.

Seit Oktober 2022 gelten verschärfte Corona-Regeln in Deutschland. Der Bundesrat hat einem entsprechenden Gesetz abschließend zugestimmt. Ziel der neuen Maßnahmen ist insbesondere den Schutz von vulnerablen Gruppen im Herbst und Winter zu verbessern, so die Bundesregierung auf ihrer Webseite.

Auch wenn Deutschlands Virologe Nummer eins, Christian Drosten von der Charité Berlin, jüngst die Pandemie für beendet erklärte, gelten die rechtlich bindenden Corona-Regeln des Bundes von Oktober letzten Jahres auch noch im Januar 2023, und zwar vorerst bis 7. April 2023. Sie wurden in zwei Maßnahmen-Pakete unterteilt – die sogenannten "Winterreifen" und "Schneeketten". Letztere sollen ergriffen werden, wenn sich die Lage verschärft und eine konkrete Gefahr für das Gesundheitssystem besteht. Manche Regeln gelten bundesweit, bei anderen Maßnahmen haben die Länder die Möglichkeit, selbst zu entscheiden.

Niedersachsen hält anders als Schleswig Holstein, Bayern und Sachsen-Anhalt an der Maskenpflicht im ÖPNV fest - seit Oktober nur noch eine medizinische Maske. Auch ansonsten ist man in Hannover eher vorsichtig mit Lockerungen, so gilt neben der Maskenpflicht im ÖPNV auch weiterhin die Isolationspflicht nach einer Corona-Infektion. Hier finden Sie einen Überblick über die Maßnahmen, die ab Januar 2023 in Niedersachsen gelten.

Corona-Regeln in Niedersachsen im Januar 2023: Maskenpflicht an bestimmten Orten

Eine Regel, die bundesweit seit dem 1. Oktober eingeführt wird, ist eine Maskenpflicht an bestimmten Orten. Hier haben die Länder keinen Handlungsspielraum. Konkret gilt die Maskenpflicht an folgenden Orten:

Fernverkehr : Ab 14 Jahren gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Kinder ab 6 Jahren und das Personal muss mindestens eine medizinische Maske tragen.

: Ab 14 Jahren gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Kinder ab 6 Jahren und das Personal muss mindestens eine medizinische Maske tragen. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen : Hier gilt eine FFP2-Maskenpflicht und eine Testpflicht.

: Hier gilt eine FFP2-Maskenpflicht und eine Testpflicht. Arztpraxen: Patienten und Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen.

Mögliche Corona-Regeln Niedersachsen im Januar 2023: Kommt wieder 3G?

Zusätzlich zur bundesweit verschärften Maskenpflicht können die Bundesländer eigenständig weitere Corona-Maßnahmen seit Oktober einführen, um die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur zu gewährleisten. Niedersachsen behält die Maskenpflicht im ÖPNV bei. In Bus und Bahn muss mindestens eine medizinische Maske getragen werden. Folgende zusätzliche Regeln wären möglich:

Innenräume : In Innenräumen könnte eine Pflicht für medizinische oder FFP2-Masken eingeführt werden.

: In Innenräumen könnte eine Pflicht für medizinische oder FFP2-Masken eingeführt werden. Restaurants, Bars, Kultur- und Freizeitbereich und Sport : Auch hier könnte eine Maskenpflicht eingeführt werden. Es soll dabei aber eine Ausnahme geben. Wer über einen Testnachweis verfügt, soll von der Maskenpflicht ausgenommen sein. Die Länder können diese Ausnahme auf Personen ausweiten, die nachweisen können, dass sie frisch geimpft oder genesen sind.

: Auch hier könnte eine eingeführt werden. Es soll dabei aber eine Ausnahme geben. Wer über einen Testnachweis verfügt, soll von der ausgenommen sein. Die Länder können diese Ausnahme auf Personen ausweiten, die nachweisen können, dass sie frisch geimpft oder genesen sind. Veranstaltungen : Die Länder können eine Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Außenbereich vorschreiben, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Ebenso soll eine Maskenpflicht ohne Ausnahmeregelung bei Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen gelten. Zudem kann eine Personenobergrenze für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen festgelegt werden.

: Die Länder können eine bei Veranstaltungen im Außenbereich vorschreiben, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Ebenso soll eine ohne Ausnahmeregelung bei Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen gelten. Zudem kann eine Personenobergrenze für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen festgelegt werden. Schulen und Kitas: Die Länder können eine Testpflicht an Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie eine Maskenpflicht in Schulen ab dem fünften Schuljahr vorschreiben.

Corona-Regeln Niedersachsen im Januar 2023: Fällt die Maskenpflicht im ÖPNV?

Niedersachsen gehörte nicht zu den Bundesländern, die wie andere im November und Dezember vergangenen Jahres bei der Abschaffung von Isolations- und Maskenpflicht im ÖPNV vorpreschten. Nichtsdestotrotz denkt man auch in Hannover auch über solche Lockerungen nach, insbesondere über den Verzicht auf eine Nasen- und Mundbedeckung im öffentlichen Personennahverkehr. Allerdings möchte man, wie SPD-Verkehrsminister Olaf Lies kürzlich der Neuen Osnabrücker Zeitung verriet, einen "Masken-Flickenteppich" verhindern, was die enge Absprache unter anderem mit dem Bremer Nachbar voraussetze. Die Hansestadt will die Maskenpflicht in Bussen, Zügen und Straßenbahnen ab dem 1. März 2023 aussetzen. Gut möglich also, dass Niedersachsen im Frühjahr nachzieht.

Corona-Regeln Niedersachsen im Januar 2023: Isolationspflicht und Quarantäne

Wer sich mit dem Corona-Virus infiziert und Symptome hat, muss sich nach der Durchführung eines PCR-Tests für mindestens fünf Tage in Quarantäne begeben. Voraussetzung für ein Ende der Quarantäne nach fünf Tagen ist, dass man mindestens 48 Stunden lang symptomfrei ist. Hatte ein Infizierter typische Corona-Symptome, der anschließende PCR-Test ist jedoch negativ ausgefallen, endet die Pflicht zur Absonderung, sobald das negative Testergebnis vorliegt. Eine Abkehr von der Isolationspflicht ist in diesem Bundesland also noch nicht gegeben.

Die niedersächsische Regierung empfiehlt nach Ende der verpflichtenden Quarantäne täglich einen Selbsttest. Solange dieser noch positiv ist, sollte man sich freiwillig weiterhin selbst isolieren.