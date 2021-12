"Das Duell um die Welt" 2021: Team Joko gegen Team Klaas im Dezember

"Das Duell um die Welt": Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten ab heute wieder zum globalen Kräftemessen an. Sendetermine? Teilnehmer? Übertragung im TV oder Stream? Wiederholung? Wir enthüllen Ihnen alles.

Pro7 lehnt sich ziemlich weit aus dem Fenster: In seiner Pressemitteilung kündigt der Sender vollmundig einen Kampf "um den einzig wahren Weltmeistertitel" an. Ein bisschen Selbstironie ist natürlich schon dabei: Das "Duell um die Welt" wandert schließlich rund um den Erdball, deswegen kann man die selbstbewusste Wortwahl schon mal durchgehen lassen.

Es geht also um ein erneutes weltweites Kräftemessen, in dem Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit ihrer jeweiligen Mannschaft aus Promis der unterschiedlichsten Fachrichtungen ("Team Joko" und "Team Klaas") gegeneinander in den Streit ziehen. Pro7 verspricht in diesem Zusammenhang "spektakulär-wahnsinnige Aufgaben". Die Reise verläuft von Spanien über Lettland, Schweden, Mexiko, Kroatien, Liechtenstein, Grönland und Malta bis in die Niederlande und in die USA.

"Das Duell um die Welt": Wie liegen die Sendetermine?

Der erste Teil von "Das Duell um die Welt" lief am Samstag, 4. Dezember 2021, und die nächste Folge gibt es am Samstag, 11. Dezember 2021, bei ProSieben zu sehen. Das Duell läuft jeweils live zur Primetime um 20.15 Uhr. Hashtag zur Show: #DudW.

Video: ProSieben

Wer sind die Teilnehmer bei "Das Duell um die Welt"? Was passiert in der Show?

Profi-Fußballer Kevin Großkreutz

Moderatorin Linda Zervakis

" Fanta 4"-Legende Michi Beck

4"-Legende Musiker Johannes Strate

Internet-König Knossi

Entertainer Riccardo Simonetti

"No Angel" Lucy Diakovska

Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes

Musiker Johannes Oerding

Oerding Podcaster Tommi Schmitt

Schauspieler Axel Stein

Choreografin Nikeata Thompson

Pro7 gestattet schon mal einen kleinen Blick in die Zukunft: In der Auftaktfolge am 4. Dezember muss Lucy Diakovska vom Team Klaas mit einem schwedischen Eisloch minusgradige Bekanntschaft schließen, während Michi Beck in Kroatien die Bodenhaftung verliert. Geht es auf- oder abwärts? Lassen Sie sich überraschen.

Das Team Joko spielt indes mit dem Feuer - Nikeata Thompson in Mexiko und Axel Stein im alpinen Liechtenstein. Was es mit diesen heißen Prüfungen genau auf sich hat, wollte Pro7 noch nicht verraten.

Ob jubelnder Triumph oder bittere Niederlage: Die Entscheidung über Länderpunkte und den Sieg zwischen Joko und Klaas fallen live im Studio. Moderiert wird das Wahnsinns-Spektakel von Jeannine Michaelsen. Produziert wird "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" von Florida Entertainment GmbH im Auftrag von Pro7.

Wie geht die Übertragung von "Das Duell um die Welt" vor sich? Gibt es eine Wiederholung?

Sie können die Live-Übertragung ganz konventionell im linearen TV-Programm von Pro7 verfolgen. Zeitgleich läuft die Sendung auf dem Streamingdienst Joyn, der gemeinsamen digitalen Abspielplattform des Unternehmens ProSiebenSat.1 Media SE. Auf Joyn finden Sie auch eine zeitlang die Wiederholungen.

Der Basisdienst von Joyn ist kostenlos. Wer es gern etwas komfortabler möchte, kann die Premium-Version Joyn Plus abonnieren. Für 6,99 Euro im Monat bietet der Streamingdienst nach eigener Aussage eine "riesige Auswahl an Filmen und Serien", mehr als 70 Live-TV-Sender (einschließlich achtmal Pay-TV), immer wieder neue Originale und Exklusiv-Inhalte sowie Werbefreiheit und "brillante HD-Qualtät. Das Abo ist monatlich kündbar.

Joyn ist der gemeinschaftliche Streamingdienst von ProSiebenSat.1 - zu der im bayerischen Unterföhring angesiedelten Gruppe zählen auch ProSieben MAXX, sixx, Kabel 1, Kabel 1 Doku, Sat.1 Gold, Maxdome, wetter.com, fem.com und Gallileo.tv.

