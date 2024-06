Das sind die Hunderassen von Susi und Strolch

Welche Rasse ist Susi von Susi und Strolch? Und wie sieht es mit Strolch aus? Wissenswertes zu den beiden Hunderassen finden Sie in diesem Artikel.

Der Film Susi und Strolch ist den meisten bekannt - besonders die berühmte "Spaghetti-Szene". Die Hundedame Susi und der Straßenhund Strolch sitzen gemeinsam im Hinterhof eines italienischen Restaurants und teilen sich eine Portion Spaghetti. Als beide das Ende derselben Spaghetti schlürfen, bewegen sie sich (unabsichtlich) aufeinander zu und es kommt zum Kuss. Oftmals nachgespielt oder imitiert - kennt dieses romantische Pasta-Date fast jede und jeder.

Aber welche Hunderassen sind Susi und Strolch eigentlich? Und wofür sind die Rassen der beiden bekannten Disney-Charaktere bekannt? Diese Fragen werden im folgenden Artikel beantwortet.

Welche Rasse ist Susi von Susi und Strolch?

Die charmante Hündin Susi ist ein American Cocker Spaniel, heißt es auf der Seite des Magazins Der Hund. Die Hunderasse soll in den 1940er- und 1950er-Jahren eine der beliebtesten in den USA gewesen sein. 1955 erschien der Zeichentrickfilm "Susi und Strolch" mit dem Originaltitel "Lady and the Tramp".

Laut der Kleintierpraxis Wandsbeck stammt der American Cocker Spaniel vom englischen Cocker Spaniel ab - er wurde aus der "englischen Variante" gezüchtet.

Dabei werden Hündinnen - wie Susi - in der Regel etwa 36 Zentimeter groß, männliche American Cocker Spaniels mit 38 Zentimetern für gewöhnlich etwas größer. Dabei weist die Rasse ein weiches und üppiges Fell auf, das einfarbig schwarz, creme und dunkelrot, aber auch mehrfarbig sein kann.

Letztlich werden American Cocker Spaniels, die eine Lebenserwartung von 15 Jahren haben, als Familienhunde beschrieben. Das liegt an ihrem lustigen und zärtlichen Wesen und der Tatsache, dass sie leicht erziehbar sein sollen. Zudem kann er als Wachhund eingesetzt werden, wobei er kein Kläffer sein soll. Insgesamt sucht er den Kontakt mit Menschen und braucht sie bei sich.

Susi und Strolch: Welche Hunderasse hat Strolch?

Strolch ist - wie Der Hund schreibt - nicht reinrassig. Stattdessen handelt es sich bei ihm um einen Mischling - um genauer zu sein, um einen terriergeschnauzerter Schäferhund. "Mischlinge regieren die Welt", heißt es bei der Online-Ausgabe des Hundemagazins, denn fast überall vermehren sich die Hunde unterschiedlicher Rassen.

Laut Hepper.com sind beispielsweise Deutsche Schäferhund-Terrier-Mischlinge meist etwas kleiner als Schäferhunde selbst. Das liegt an dem Terrier-Einschlag - denn eine Vielzahl an Terriern ist verhältnismäßig sehr viel kleiner. Typisch für diese Mischlingsform ist, dass sie voller Energie sprühen und ihr Beschützerinstinkt stark ausgeprägt ist, was zu sehr territorialen Wesenszügen führen kann. Ein klassischer Kuschelhund ist ein Deutscher Schäferhund-Terrier-Mischling daher nicht. Die Lebenserwartung liegt bei etwa neun bis 14 Jahren.

Insgesamt gibt es diese Mischlingsform nicht sonderlich häufig: Die Mischlingsrasse wird nicht oft gezüchtet, weil ein Deutscher Schäferhund nur mit einigen wenigen Terrier-Rassen gekreuzt werden kann.

Susi und Strolch: Die Hunde hinter den Disney-Charakteren

In der 2019 erschienen Version von "Susi und Strolch", in der "echte" Tiere zu sehen sind, wird Susi von der American Cocker Spaniel-Dame Rose gespielt - und Strolch von dem Rüden Monte.

Hunderasse von Susi : American Cocker Spaniel

von : American Cocker Spaniel Hunderasse von Strolch: Terriergeschnauzerter Schäferhund

Wie CNN berichtet, wurde Monte - ein 2 Jahre alter Terrier-Mix - aus einem Tierheim in New Mexico nach Arizona in die HALO Animal Rescue gebracht. Positiv ist er dort wegen seines Benehmens aufgefallen und wurde schließlich von einem Tiertrainer aus Hollywood aufgenommen. Auf diese Art und Weise ist Monte in den Fokus der Auswahl für einen passenden Hund im Film gerückt - bis er letztlich wirklich "engagiert" wurde.

Wie man beim Menschen eine solche Geschichte wohl mit dem Titel "Vom Tellerwäscher zum Millionär" beschreiben könnte, heißt es in Montes Fall wohl eher "Von der Straße auf die große Leinwand".

Zu sehen sind beide Filme auf Disney+.

