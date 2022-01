"Das Traumschiff – Namibia": Sendetermin, Handlung, Darsteller und Übertragung der neuen Folge

Heute kommt "Das Traumschiff - Namibia" ins Fernsehen. Wir haben alle Informationen rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung für Sie.

40-jähriges Jubiläum feierte "Das Traumschiff" in 2021. Seit 1981 schippert das Kreuzfahrtschiff regelmäßig über das Meer. Und das auch im nächsten Jahr. Zu Neujahr geht es bei "Das Traumschiff - Namibia" nach Afrika.

Sie möchten wissen, wann und wie Sie die neue Folge heute sehen können? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Infos rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung für Sie.

Wann kommt die neue Folge "Das Traumschiff - Namibia" im Fernsehen? - TV-Termin

Pünktlich zum neuen Jahr, heute am 1. Januar 2022, dürfen sich Fans der "Traumschiff"-Reihe freuen. Denn mit "Namibia" kommt eine neue Folge heraus. Das ZDF zeigt wie sonst auch die beliebte TV-Sendung. Zur Prime-Time um 20.15 Uhr schippert das Kreuzfahrtschiff hinaus auf die See.

Diese Schauspieler sind im Cast von "Das Traumschiff - Namibia" - Die Darsteller

13 Schauspieler sind im Hauptcast rund um den neuen Kapitän, der von Florian Silbereisen gespielt wird, bei "Das Traumschiff - Namibia" zu sehen. Hier haben wir die Rollen und ihre Besetzung in einer Übersicht für Sie zusammen gefasst:

Rolle Schauspieler Kapitän Max Parger Florian Silbereisen Hanna Liebhold Barbara Wussow Martin Grimm Daniel Morgenroth Dr. Jessica Delgado Collien Ulmen-Fernandes Tanja Lohmaier Sarah Lombardi Paulina Winter Caro Daur Friedemann Blum Alexander Prince Osei Sandra Winkler Julia Malik Carola Albrecht Eva Habermann Oliver Botten Francis Fulton-Smith Elias Marten Leo Reisinger Leonie Parger Louise Sophie Arnold Tayo Balewa Tidiane Jamayn Diallo Mike Völker Vinzenz Kiefer

Handlung von "Das Traumschiff - Namibia"

"Das Traumschiff - Namibia" ist diesmal auf dem Weg nach Afrika, Namibia, wie der Name schon verrät. Wie immer beschäftigt sich auch diese Folge mit verschiedenen Charakteren.

Die Freundinnen Sandra Winkler und Carola Albrecht hatten fest vor, in Namibia für Carolas Boutique shoppen zu gehen. Sandra hat 5000 Euro in Bar mit dabei - eine Summe, die sie vor ihrer Freundin geheim hält. Denn es ist für Elias Marten, ihre Internetbekanntschaft, den sie in Namibia überraschen möchte und dem sie vorab schon einmal eine gleich hohe Summe überwiesen hat, braucht er doch angeblich dringend finanzielle Unterstützung für seine Forschung. Als das Zimmermädchen Tanja Lohmaier das Geld schließlich findet, gerät Sandra in Erklärungsnot und muss beichten.

Als Sandra schließlich endlich auf Elias trifft, erwartet sie ein Schock: Er erkennt sie nicht. Hatte Carola doch recht mit ihrer Vermutung, dass Sandra auf einen Betrüger hereingefallen ist? Sie möchte sich ihren Urlaub jedoch nicht davon verderben lassen und nimmt deshalb ihren Flirt, Schiffsoffizier Oliver Botten, mit zum Shoppen. Der kommt jedoch nur mit, weil sein Bruder seine Hilfe braucht. Vor Ort soll er Tütchen mit Nashornpulver erhalten und aufs Schiff schmuggeln.

Das Traumschiff ist immer gut für eine schöne Liebesgeschichte. Die darf natürlich auch in der neuen Folge nicht fehlen. Schauspielerin Paulina Winter und Buchhändler Friedemann Blum lernen sich auf dem Schiff kennen - und lieben und das sehr schnell. Der Buchhändler weiß zunächst nichts von Paulinas Bekanntheit und zeigt sich zunehmend überrascht, als ständig Fremde Fotos mit der Schauspielerin machen wollen. Als sie ihn schließlich aufklärt, bittet sie ihn auch, sie mit zum Filmset - in Namibia spielt sie in einem vor Ort gedrehten Film mit - zu begleiten. Ein Paparazzi-Foto, das die beiden eng umschlungen zeigt, soll schließlich für Ärger sorgen.

Paulina Winter und Friedemann Blum Foto: ZDF/Dirk Bartling, dpa

Auch Schiffs-Kapitän Max Parger erwartet auf dem Weg nach Namibia ein persönliches Dilemma. Seine Nichte Leonie macht dort derzeit ein Auslandspraktikum und weigert sich, wieder nach Hause nach Deutschland zu reisen. Er soll sich nun darum kümmern, die 18-jährige zur Vernunft zu bringen. Als Parger jedoch in Namibia ankommt, erwartet ihn eine ganz neue Situation: Leonie hat einen Freund, Tayo, den sie unter keinen Umständen verlassen will. Als der Traumschiff-Kapitän seine Nichte fast von ihrer Heimreise überzeugt hat, macht der Namibianer seiner Liebsten plötzlich einen Heiratsantrag. Das ändert alles.

So können Sie "Das Traumschiff - Namibia" im Fernsehen sehen - Übertragung im TV; Gibt es einen Stream?

Seit dem 22. November 1981 sticht Das Traumschiff immer wieder in See - und wird seitdem auch bei Free-TV-Sender ZDF gezeigt. 2021 ist es demnach nun schon seit ganzen 40 Jahren unterwegs. Im Januar 2022 - zu Neujahr - macht es sich erneut auf die Reise, nach Namibia.

"Das Traumschiff - Namibia" wird ebenfalls vom ZDF ausgestrahlt, pünktlich zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Einen Stream wird es, zumindest nach aktuellen Informationen, nicht geben. Sollte sich diesbezüglich etwas ändern, werden wir unseren Artikel natürlich dementsprechend anpassen.

Folge verpasst? - So sehen Sie "Das Traumschiff - Namibia" in der Wiederholung

"Das Traumschiff - Namibia" wird nicht nur ausschließlich im Free-TV beim ZDF gezeigt, sondern wird auch in der Mediathek zum Ansehen zur Verfügung gestellt. Wer also nicht bis zum 1. Januar 2022 warten möchte, kann die Folge schon vorab sehen - ab dem 24. Dezember 2021. Auch nach TV-Ausstrahlung gibt es die Folge dort noch nachträglich zu sehen. So verpassen Sie nichts.