"Davina & Shania – We love Monaco": Sendetermine, Übertragung und Wiederholung

"Davina & Shania – We love Monaco" läuft beim Sender RTL2. Hier finden Sie alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Davina und Shania Geiss, die beiden Töchter des Millionärs-Ehepaars Carmen und Robert Geiss, haben nun ihre eigene Doku-Soap im Fernsehen. Genügend Kameraerfahrung bringen die beiden auf jeden Fall mit, denn bereits seit elf Jahren sind die Millionärssprösslinge im Format ihrer Eltern mit dem Titel "Die Geissens" zu sehen.

In "Davina & Shania – We love Monaco" gewähren die zwei in sechs Folgen private Einblicke in ihr glamouröses Leben und den Abnabelungsprozess von ihren reichen Eltern.

Wie liegen die Sendetermine von "Davina & Shania – We love Monaco"? Wie läuft die Übertragung der Sendung ab? Und wo gibt es Wiederholungen zu sehen? In diesem Artikel erhalten Sie alle wichtigen Infos rund um Sendetermine, Inhalt, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und die beiden Protagonistinnen von "Davina & Shania – We love Monaco".

Start: Seit wann ist "Davina & Shania – We love Monaco" im TV zu sehen?

Die Doku-Soap "Davina & Shania – We love Monaco" startete am Montag, dem 9. Mai 2022, im Fernsehen. Los ging es um 21.15 Uhr direkt im Anschluss an "Die Geissens".

Sendetermine: Wann läuft "Davina & Shania – We love Monaco" bei RTL2?

"Davina & Shania – We love Monaco" läuft immer montags. Die ersten beiden Folgen werden um 21.15 Uhr nach der Sendung "Die Geissens" gezeigt. Die vier restlichen Episoden laufen in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr.

Hier finden Sie einen Überblick über die Sendetermine:

Folge 1 - "Alptraumball in Monte Carlo ": Montag, 09. Mai 2022, um 21.15 Uhr

": Montag, 09. Mai 2022, um 21.15 Uhr Folge 2 - "Hüttengaudi in Varlberg ": Montag, 16. Mai 2022, um 21.15 Uhr

Folge 3 - "Roberts vergessener Geburtstag": Montag, 23. Mai 2022, um 20.15 Uhr

Folge 4 - "Opa Reinholds Comeback": Montag, 23. Mai 2022, um 21.15 Uhr

Folge 5 - Titel noch nicht bekannt: Montag, 30. Mai 2022, um 20.15 Uhr

Folge 6 - Titel noch nicht bekannt: Montag, 30. Mai 2022, um 21.15 Uhr

Inhalt: Darum geht es in "Davina & Shania – We love Monaco"

In "Davina & Shania – We love Monaco" geben Davina und Shania Geiss einen Einblick in ihr abwechslungsreiches Teenie-Leben und stellen sich der Herausforderung einer ersten eigenen Wohnung. Davina hat ihren Abschluss in der Tasche und das Leben nach der Schulzeit geht los. Ab sofort wohnt sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester ganz ohne ihre Eltern in einer eigenen luxuriösen Bleibe in Monaco.

Die beiden können nun also ganz alleine entscheiden, was sie unternehmen und wie sie ihren Alltag gestalten. Vater Robert und Mutter Carmen sind jedoch nicht komplett abgeschrieben. So steht unter anderem der sogenannte "Bal de Noel" an, auf dessen Besuch sich die Familie gemeinsam einstimmt und vorbereitet.

Übertragung: So sehen Sie "Davina & Shania – We love Monaco" im TV und Stream

Die Doku-Soap "Davina & Shania – We love Monaco" kann ganz normal im Free-TV beim Sender RTL2 mitverfolgt werden. Parallel zur Ausstrahlung im Fernsehen lässt sich die Sendung auch im Live-Stream beim Anbieter RTL+ anschauen.

Um die Sendung im Stream sehen zu können, bedarf es jedoch einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft bei der Plattform. Der Preis für ein Abonnement bei RTL+ Premium liegt bei 4,99 Euro je Monat. Darüber hinaus gibt es noch das Angebot RTL+ Premium Duo. Dieses bietet weitere Extras, wie zum Beispiel das gleichzeitige Streamen auf zwei Geräten, was mit RTL+ Premium nicht möglich ist. Hier belaufen sich die Kosten auf 7,99 Euro pro Monat. Beide Bezahlmodelle sind monatlich kündbar und können vorab 30 Tage lang kostenlos ausprobiert werden.

Wiederholung: "Davina & Shania – We love Monaco" online nachschauen

Sie haben eine Folge von "Davina & Shania – We love Monaco" verpasst und wollen Sie nun nachschauen? Im Internet haben Sie hierzu die Möglichkeit. Bei dem Streamingdienst RTL+ gibt es die Sendung als Wiederholung auf Abruf zu sehen.

Die einzelnen Episoden können nach der TV-Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos und ohne Registrierung bei dem Anbieter abgerufen werden. Wenn Sie die jeweiligen Folgen jedoch zu einem späteren Zeitpunkt in der Mediathek der Sendergruppe anschauen möchten, so benötigen Sie hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement.

Protagonistinnen: Davina und Shania Geiss kurz vorgestellt

Davina Shakira Geiss ist die Ältere der beiden Töchter von Robert und Carmen Geiss. Sie wurde am 30. Mai 2022 geboren. In der Vergangenheit pendelte die junge Frau gemeinsam mit ihrer Familie zwischen Monaco und St. Tropez. Davina liebt ausgedehnte Shoppingtouren und hat für ihr Alter bereits einen sehr exklusiven Geschmack.

Shania Tyra Geiss kam am 30. Juli 2004 zur Welt und ist die jüngere Schwester von Davina Geiss. Sie gilt als der kreative Nachwuchs der Familie. Aktuell besucht sie eine mehrsprachige Privatschule im Fürstentum Monaco.