"Der Bergdoktor", Folge 8 von Staffel 17: Kann Martin den Gruberhof und den Landhandel im Staffelfinale "Über den Schatten" retten?

Der Bergdoktor ist zurück. Was erwartet Martin Gruber in Folge 8 von Staffel 17? Hier gibt es die Informationen rund um Handlung, Darsteller und Wiederholung von "Über den Schatten".

"Der Bergdoktor" ist wieder da: In acht neuen Folgen können Zuschauerinnen und Zuschauer seit dem 4. Januar 2024 nun wieder alles aus dem Leben der Grubers erfahren.

Auch in der achten und letzten Folge "Über den Schatten" der 17. Staffel von "Der Bergdoktor" geht es hoch her. Was genau in der Episode passiert, lesen Sie in diesem Artikel. Außerdem: Drei "Der Bergdoktor"-Stars steigen aus der Serie aus.

Sendetermin und Sendezeit von "Der Bergdoktor – Über den Schatten" (Folge 8 von Staffel 17)

Seit dem 4. Januar 2024 gibt es wieder neue Geschichten aus Ellmau rund um die Grubers zu sehen. Folge 8 "Über den Schatten" vom Bergdoktor läuft am Donnerstag, 7. Februar 2024, um 20.15 Uhr beim ZDF im linearen Fernsehen. Aber auch in der ZDF-Mediathek kann "Der Bergdoktor" angesehen werden.

Handlung von "Der Bergdoktor": Was passiert in Folge 8 von Staffel 17?

In der achten und letzten Folge "Über den Schatten" der 17. Staffel von "Der Bergdoktor" erschüttert Martin Gruber (Hans Sigl) das Schicksal der Familie Jenner. Denn seit der Geburt der Zwillinge Paula und Leni scheint für Karla (Sarah Mahita) und Markus Jenner (Nicolas Wolf) das Glück perfekt. Doch nicht lange, denn Martin hat keine guten Neuigkeiten für die junge Familie.

Mutter Karla hat ungewöhnlich hohe Leberwerte. Das könnte auf eine Gerinnungsstörung nach der Geburt hindeuten. Und dann kommt Martin noch hinter Karlas Geheimnis, das sie in Bedrängnis bringt. Ihr Mann Markus ist besorgt um seine Frau. Doch gleichzeitig müssen noch zwei Neugeborene versorgt werden. Dabei wird er jedoch von Fabian, seinem besten Freund, unterstützt.

Und dann muss sich Martin gleichzeitig auch noch um die Zukunft seiner eigenen Familie kümmern. Denn es gibt noch eine Möglichkeit, wie das Insolvenzverfahren des Landhandels von Rolf Pflüger (Wolfram Berger) gestoppt werden könnte: Caros (Barbara Lanz) Ex-Mann Claus Strasser (Beat Marti) muss endlich die Scheidungsabfindung zahlen. Doch wird er das tun? Und wird Caro wirklich ihre letzte Karte gegen Claus spielen?

Übrigens: In unserer Übersicht haben wir alle Darsteller von "Der Bergdoktor" vorgestellt. Ein Schauspieler steht bald vor einer besonderen Herausforderung: Mark Keller alias Doktor Kahnweiler ist Kandidat bei "Let's Dance".

Wiederholung von "Der Bergdoktor" im TV und Stream

Wer am Ausstrahlungstermin keine Zeit hatte oder anders verhindert war, hat jederzeit die Möglichkeit, in der ZDF-Mediathek vorbeizuschauen. Dort stehen die einzelnen Episoden von "Der Bergdoktor" nach der TV-Ausstrahlung online zur Verfügung. Eine Wiederholung im linearen TV ist vorerst nicht geplant. Die Ausstrahlungstermine für die gesamte 17. Staffel von "Der Bergdoktor" stehen jedoch bereits fest. Auch wenn ab und zu kurzfristige Programmänderungen die ein oder andere Folge nach hinten verschieben können.

Der Bergdoktor Staffel 17: Übersicht aller Folgen

Die Folgen der 17. Staffel "Der Bergdoktor" im Überblick:

Darsteller von "Der Bergdoktor": Besetzung von "Über den Schatten" (Staffel 17 Folge 8)