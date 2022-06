"Der große IQ-Test" auf RTL: Gäste, Termin und Übertragung der Show

RTL bringt seine Test-Shows zurück. Los geht es zunächst mit "Der große IQ-Test". Hier erfahren Sie alles rund um Gäste, Termin, Übertragung, Wiederholung und Moderatorin der Show.

In gleich drei Shows testet RTL das Wissen und die Fähigkeiten sowohl der prominenten Gäste, als auch der Zuschauer. Los legt der Sender mit "Der große IQ-Test". Dabei wird nicht nur danach geschaut, welcher Promi wie schlau ist. Auch Zuschauer können teilnehmen und so wird ermittelt, welche Gruppe von Menschen, Alters- oder Berufsgruppe, Männer oder Frauen, am meisten weiß.

Wie genau das Sendungskonzept aussieht, erklären wir Ihnen hier. Außerdem erfahren Sie von uns alles zu den teilnehmendne Gästen, der Moderatorin und zur Übertragung der Show.

"Der große IQ-Test" bei RTL: Das sind die Gäste

Den Testfragen stellen sich bei "Der große IQ-Test" bei RTL mehrere Prominente Gäste im Studio. Die bunte Mischung der Promis verspricht dabei neben bester Unterhaltung auch hinsichtlich ihres Wissen interessant zu werden.

Video: dpa

Janin Ullmann : Die TV-Moderatorin begann ihre Karriere direkt nach dem Abitur beim Fernsehsender VIVA. Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin konnte sie auch Erfolge als Schauspielerin verbuchen. Seit einem jounalistischen Volontariat beim NDR ist Janina Ullmann häufig für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig.

Die TV-Moderatorin begann ihre Karriere direkt nach dem beim Fernsehsender VIVA. Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin konnte sie auch Erfolge als Schauspielerin verbuchen. Seit einem jounalistischen Volontariat beim ist häufig für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig. Arabella Kiesbauer : Nach der Matura studierte die Österreicherin Publizistik und Theaterwissenschaft. Danach begann ihre Karriere im Fernsehen , sowohl in Deutschland als auch in Österreich . Ihr Portfolio ist dabei ebenso vielseitig wie sie selbst: Sie moderierte sowohl eine Sendung, die von Edmund Stoiber wegen "niveauloser, minderwertiger und primitiver Darstellung" kritisiert wurde, als auch Hochkultur-Fernsehen wie den Wiener Opernball .

Nach der Matura studierte die Österreicherin Publizistik und Theaterwissenschaft. Danach begann ihre Karriere im , sowohl in als auch in . Ihr Portfolio ist dabei ebenso vielseitig wie sie selbst: Sie moderierte sowohl eine Sendung, die von wegen "niveauloser, minderwertiger und primitiver Darstellung" kritisiert wurde, als auch Hochkultur-Fernsehen wie den . Frauke Ludowig : Nach dem Besuch des Gymnasiums machte Frauke Ludowig zunächst eine Ausblidung zur Bankkauffrau, später dann ein Volontariat beim Radio. Seit den 90ern arbeitet sie für den Sender RTL und ist als Moderatorin von "Exklusiv" bekannt geworden.

Nach dem Besuch des Gymnasiums machte zunächst eine Ausblidung zur Bankkauffrau, später dann ein Volontariat beim Radio. Seit den 90ern arbeitet sie für den Sender und ist als Moderatorin von "Exklusiv" bekannt geworden. Joachim Llambi : Genau wie Frauke Ludowig machte auch Llambi nach dem Abitur eine Ausbildung bei einer Bank. Im Gegensatz zu seiner Kadidaten-Kollegin blieb er jedoch bei seinem Beruf und arbeitete bis 2012 an der Frankfurter Börse . Seine wahre Leidenschaft gilt jedoch dem Tanzen. Nach mehreren Teilnahmen bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften wechselte er ins Fernsehen und war Jurymitglied bei " Let's Dance ".

Genau wie machte auch nach dem eine Ausbildung bei einer Bank. Im Gegensatz zu seiner Kadidaten-Kollegin blieb er jedoch bei seinem Beruf und arbeitete bis 2012 an der . Seine wahre Leidenschaft gilt jedoch dem Tanzen. Nach mehreren Teilnahmen bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften wechselte er ins und war Jurymitglied bei " ". Filip Pavlović : Der Reality-Star musste nach einigen Verletzungen in seiner Jugend zunächst eine vielversprechende Karriere im Fußball aufgeben. Nach einigen abgebrochenen Ausbildungen gelang es ihm, sich als Reality-Darsteller eine Existenz aufzubauen. Er gewann unter anderem im " Dschungelcamp " und in der Show "Like me- I'm famous" Preisgelder in Höhe von 100 000 Euro.

Der Reality-Star musste nach einigen Verletzungen in seiner Jugend zunächst eine vielversprechende Karriere im Fußball aufgeben. Nach einigen abgebrochenen Ausbildungen gelang es ihm, sich als Reality-Darsteller eine Existenz aufzubauen. Er gewann unter anderem im " " und in der Show "Like me- I'm famous" Preisgelder in Höhe von 100 000 Euro. Dr. Johannes Wimmer : Der promovierte Humanmediziner wurde einer breiteren Öffentlichkeit erstmals durch eine von ihm moderierte Ratgeber-Rubrik in einer NDR -Sendung bekannt. Endgültig in der deutschen Medienlandschaft kam er spätestens durch seine Arbeit mit Sat.1 an der Sendung "Dr. Wimmer " an.

Sendetermin von "Der große IQ-Test" bei RTL

Die Sendung wird als erste von drei ähnlichen Quiz-Sendungen bei RTL ausgestrahl. Los geht die neue Reihe mit "Der große IQ-Test" am Montag, dem 13. Juni um 20.15 Uhr. In den folgenden Wochen werden dann die anderen beiden Sendungen des Formats, "Der große TV-Test" und "Der große Deutsch-Test" ausgestrahlt.

Übertragung von "Der große IQ-Test" im TV und Stream

Die Show wird zunächst bei RTL im free-TV laufen. Ab dem 13. Juni werden die Sendungen des Formats sukzessive ausgestrahlt. Wer am 13. Juni um 20.15 Uhr keine Zeit hat, der kann auf den sendereigenen Streamingdienst RTL+ zurückgreifen. Für dessen Nutzung ist allerdings ein Abo vonnöten. Für 4,99 Euro im Monat können Sie ein solches abschließen und auf die meisten Sendungen von RTL zugreifen, wann immer Sie möchten.

Die Moderatorin von "Der große IQ-Test" bei RTL

Die Show wird von niemand geringerem als Sonja Zietlow moderiert. Die bekannte Fernseh-Moderatorin hat einen überraschend bewegten beruflichen Werdegang. Nach ihrem Abitur ging sie nämlich keineswegs direkt zum Fernsehen. Stattdessen erwarb sie die Verkehrspilotenlizenz und arbeitete im Flugzeugcockpit bei der Lufthansa. Erst später wurde sie für das Fernsehen entdeckt.

Lesen Sie dazu auch

Seitdem hat sie so ziemlich alles moderiert, was es zu moderieren gibt. Angefangen beim Kinderprogramm über Gameshows bis hin zu Sendungen über skurrile Werbesports. Dem deutschen Publikum ist sie jedoch am besten durch ihre Moderation der Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bekannt, die sie seit 2004 moderiert. Ganz anders als im Dschungelcamp sind allerdings die Aufgaben, die sie den Teilnehmern bei "Der große IQ-Test" stellt. Hier wird mehr Hirn und weniger Ekel gefordert.

Das Sendungskonzept bei "Der große IQ-Test"

In der Quiz-Show werden, anders als bei den meisten Vertretern dieses Genres, nicht einfach ein paar Promis mit Fragen bombardiert. Es handelt sich vielmehr um ein interaktives Sendungskonzept, bei dem sowohl die prominenten Gäste, die Zuschauer im Studio und die Zuschauer zuhause vor dem Bildschirm mitmachen (können). Letztere können auf RTL.de mitspielen. Anhand der Angaben der Spieler und ihrer Antworten lässt sich dann vergleichen, welche Alters- oder Berufsgruppe besonders gut bzw. besonders schlecht abgeschnitten hat.